Calcio | Partnership tra Campomorone e Vallescrivia? Il Savona alza le antenne in ottica ripescaggio

Porre un punto interrogativo all'interno di un titolo non è mai buona prassi a livello giornalistico.

Le interlocuzioni in corso tra Campomorone e Vallescrivia impongono però la massima prudenza, rendendo inevitabile il ricorso al condizionale.

Anche a Savona sono infatti arrivate le prime indiscrezioni riguardanti un possibile avvicinamento tra i due club genovesi. Parlare già oggi di fusione, tuttavia, sarebbe prematuro.

Da quanto trapela, le società stanno valutando una forma di collaborazione, senza che sia ancora stato definito in quale direzione possa svilupparsi il progetto e se questo possa effettivamente sfociare in un'unione completa.

Uno scenario che il Savona osserva con particolare interesse. In caso di fusione e di contestuale promozione del Vallescrivia in Eccellenza — con segnali incoraggianti attesi dal fronte Fezzanese — si libererebbe infatti un posto che potrebbe favorire il club biancoblù.

Campomorone e Vallescrivia si sono concessi ancora alcuni giorni per approfondire il confronto e valutare le rispettive posizioni. Entro la fine del prossimo weekend, tuttavia, il quadro potrebbe delinearsi in maniera decisamente più chiara.