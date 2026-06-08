Calcio, Sassello. Tanta amarezza dopo lo 0-4 con il Castelletto: "La partita meritava una designazione più importante, a Pra campo neutro per modo di dire"

Si chiude con una sconfitta in finale playoff la stagione del Sassello, che affida ai propri canali social un messaggio carico di delusione ma anche di riconoscenza verso chi ha accompagnato la squadra durante tutto il percorso.

«Pessimo modo di chiudere la stagione... ma comunque è finita», esordisce la società, che ha voluto innanzitutto ringraziare i propri sostenitori per la vicinanza dimostrata nel corso dell'anno e anche nell'ultimo, impegnativo appuntamento stagionale.

«Grazie a tutti quelli che ci hanno supportato per tutto l'anno e che lo hanno fatto anche oggi in una trasferta in direzione esodo in campo "neutro" a Genova contro una Genovese (metà strada per modo di dire)», si legge nel comunicato.

Non manca il riconoscimento agli avversari del Castelletto, usciti vincitori dalla sfida decisiva. «Complimenti al Castelletto che è squadra forte e lo ha dimostrato sul campo. In bocca al lupo per la categoria», il messaggio di sportività rivolto alla formazione genovese.

Più critico invece il giudizio espresso nei confronti della designazione arbitrale. La società non nasconde il proprio disappunto per la scelta effettuata dall'AIA in occasione di una gara ritenuta particolarmente importante.

«Meno bene la designazione dell'AIA... evidentemente con quattro partite in tutto il weekend in tutta la Liguria non c'erano arbitri di esperienza a cui affidare una partita importante. Importante solo per chi la gioca probabilmente, ma si sa: ogni occasione è buona per far fare palestra a dei poveri ragazzi mandati allo sbaraglio. Scelta rivedibile».