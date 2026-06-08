Si apre oggi la seconda settimana della Savona Cup, ecco tutte le gare in programma per questa sera:
TRINCEE
20:30 PRO SECCO - UNDERDOGS
21:30 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - SEVEN STREET
22:30 INTERNATIONAL MIX - DN COSTRUZIONI SRL
MARACANA'
20:00 ARBISOA - RINNOVA
21:00 KRAPFEN DI CESARE - DELSER FC
SCALETTI
20:30 L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA - NAOS
21:30 VECCHIO STAMPO - SOSA TEAM
22:30 TEAM TEMPOCASA - GIGATECH IMPIANTI
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In Breve
lunedì 08 giugno
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Calcio
Calcio | 08 giugno 2026, 18:15
Calcio, Tornei Estivi. Al via la seconda settimana alla Savona Cup
Una nuova serata ricca di appuntamenti
Si apre oggi la seconda settimana della Savona Cup, ecco tutte le gare in programma per questa sera:
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