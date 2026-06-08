 / Calcio

Calcio | 08 giugno 2026, 18:15

Calcio, Tornei Estivi. Al via la seconda settimana alla Savona Cup

Una nuova serata ricca di appuntamenti

Calcio, Tornei Estivi. Al via la seconda settimana alla Savona Cup

Si apre oggi la seconda settimana della Savona Cup, ecco tutte le gare in programma per questa sera:

TRINCEE

20:30 PRO SECCO - UNDERDOGS
21:30 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - SEVEN STREET
22:30 INTERNATIONAL MIX - DN COSTRUZIONI SRL

MARACANA'

20:00 ARBISOA - RINNOVA
21:00 KRAPFEN DI CESARE - DELSER FC

SCALETTI

20:30 L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA - NAOS
21:30 VECCHIO STAMPO - SOSA TEAM
22:30 TEAM TEMPOCASA - GIGATECH IMPIANTI


CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium