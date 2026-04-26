Calcio | Seconda Categoria B. Nolese, Sassello o spareggio?

Nolese e Sassello? E’ questa la domanda che tanti appassionati di calcio dilettantistico si stanno ponendo da inizio stagione.

Le squadre di Saccone e Musso sono arrivate appaiate agli ultimi novanta minuti di gioco e un passo falso in extremis potrebbe compromettere l'intero percorso.

I biancorossi affronteranno una Rocchettese decimata dalle squalifiche, mentre i valligiani saranno ospiti di una Priamar che dovrà in ogni modo vincere per garantirsi la qualificazione ai playoff.

Per i rossoblu tiferà anche la Spotornese, ospite del Plodio.

A completare il quadro Giusvalla - Pallare, Murialdo, Mallare e Bardineto - Carcarese Under 21.