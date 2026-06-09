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Calcio | 09 giugno 2026, 16:48

Calciomercato | Michele Latini in uscita dal Millesimo, nuova squadra in vista per il difensore centrale

Calciomercato | Michele Latini in uscita dal Millesimo, nuova squadra in vista per il difensore centrale

Nuovo campionato e nuova rosa per il Millesimo. Nel quartier generale del Viglino si lavora in questi giorni alla costruzione dell'organico che affronterà il prossimo campionato di Serie D.

Accanto ai nuovi innesti, non mancheranno alcuni addii, inevitabili dopo una stagione ricca di soddisfazioni culminata con la vittoria del campionato di Eccellenza. Un'annata che ha lasciato in eredità ricordi importanti e valorizzato diversi protagonisti della cavalcata giallorossa.

Tra i profili più interessanti in uscita figura Michele Latini. Il difensore centrale classe 2004 è infatti dato in partenza dal club giallorossi, attirando già l'attenzione di diverse società del comprensorio, pronte a contendersene le prestazioni per l'annata 2026/2027.

Redazione

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