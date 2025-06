Torneo Eusalp. Liguria Under 16 sfortunata all'esordio: legni e occasioni. ma vince la Baviera

Inizia con una sconfitta il cammino della rappresentativa Under 16 del CR Liguria al Torneo Internazionale Eusalp, competizione calcistica riservata alla categoria Under 16 e organizzata dal Comitato della Provincia Autonoma di Trento della FIGC.

A Spiazzo Rendena, la selezione guidata da Jacopo Coletti e Andrea Zanello è stata sconfitta 2-0 nel match inaugurale contro la Baviera. Sotto di un gol dopo un quarto d’ora, la squadra ligure ha evitato di capitolare ulteriormente grazie ad una serie di interventi decisivi del portiere Soldano, sfiorando poi il pareggio: l’occasione più clamorosa è arrivata nel finale di primo tempo, quando Castrofilippo ha colpito la traversa. Anche a inizio ripresa la Liguria ha creato diverse buone opportunità per riequilibrare il risultato, ma senza successo. Nel finale, sbilanciata in avanti alla ricerca del pari, la Liguria ha subito il secondo gol in contropiede, che ha chiuso definitivamente l’incontro.

Domani, venerdì 13 giugno a Comano Terme, l'Under 16 del CR Liguria tornerà in campo per affrontare i pari età del CR Lombardia nella seconda giornata del Girone A.

*

CR LIGURIA – BAVIERA 0-2

RETI: 15' e 38'st Fichtl (B)

CR LIGURIA U16: Soldano, Marino, Miano (38'st Callà), Cannavale (17'st Gilardi), Zhao, Menegatti, Castrofilippo (22'st Monti Bragadin), Bordo (10'st Bonforte), Baldissera (25'st La Spina), Saiano (25'st Velko), Sivieri (17'st Pulito).

A DISPOSIZIONE: Pavesio, Gamberi.

ALLENATORI: Coletti - Zanello.



BAVIERA: Neumann, Kuygun (20'st Damm), Rodriguez Paul, Schäffer, Lingor, Hammerbacher, Plab (33'st Schneider), Odeghe (10'st Weber), Fichtl, Groß, Büsel (38'st Münch).

A DISPOSIZIONE: Fuß, Stark, Bengi, Demiraj, Wieser.

ALLENATORE: H. Herold.