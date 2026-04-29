Atletica | Marcell Jacobs torna a Savona, il campione olimpico battezzerà il 2026 al Meeting Internazionale

Dopo l’esordio alla Fontanassa da Campione Olimpico nel 2022, Marcell Jacobs aprirà il suo 2026 agonistico correndo mercoledì 20 maggio i 100 metri della quindicesima edizione del Meeting internazionale Città di Savona. Si dice che si ritorni sempre dove si è stati bene e Marcell, sul rettilineo del Centro polisportivo Giulio Ottolia, ha vissuto un momento decisivo della sua carriera: correva l’anno 2021, era il 13 maggio e in batteria a Savona Jacobs infranse per la prima volta in carriera il muro dei 10 secondi sui 100 con 9.95 (tuttora record del meeting), sfilando il record italiano Assoluto a Filippo Tortu che lo deteneva con 9.99 dal 2018. Fu quello il trampolino di lancio per Marcell verso un’estate leggendaria, intarsiata non solo dall’oro olimpico di 100m e staffetta 4x100 ma anche dal primato europeo (tuttora in vigore) della distanza individuale con 9.80. L’azzurro (in carriera pure campione mondiale ed europeo dei 60m indoor e due volte oro sui 100m agli Europei) correrà per la settima volta nel meeting organizzato dall’Atletica Savona: «La scelta di Marcell di esordire quest’anno a Savona – dichiara il Direttore Organizzativo Marco Mura – per me è motivo di grande orgoglio, a testimonianza del grande legame tecnico con il rettilineo della Fontanassa e di un legame affettivo con il nostro meeting che ormai dura da dieci anni». Oltre al primato italiano del 2021 (quando Marcell non corse la finale, conquistata da Lorenzo Patta) il gardesano a Savona ha vinto tre volte i 100m, nel 2016, nel 2019 e nel 2022, in quest’ultimo caso quando, a testimoniare il citato legame dell’olimpionico con il meeting, non rinunciò alla sfida nonostante le imperfette condizioni fisiche e si impose in 10.04. Jacobs nella tappa savonese del World Athletics Tour Bronze tornerà in gara a 242 giorni dall’ultima competizione e due settimane prima del Golden Gala, iniziando così un 2026 che lo vedrà, affiancato da un rinnovato sodalizio tecnico con coach Paolo Camossi, alla caccia di un leggendario tris d’oro agli Europei. Con Jacobs in campo maschile e la già annunciata Zaynab Dosso tra le donne a Savona saranno 100 metri da urlo!

Con il sostegno di: Comune di Savona, Regione Liguria, Fondazione Agostino De Mari, Unione Industriali Savona, FIDAL e Cus Genova. Main Sponsor: ESI, BCC Pianfei, Transmare, Mondo, Banca Mediolanum, Wintecare, Walter NCC, Athleticon, Sportissimo e Sporting Savona.

Ulteriori informazioni sul rinnovato sito www.meetingsavona.com.