Calcio | Serie D. Finale con la calcolatrice per evitare i playout, Celle Varazze e Cairese puntano al bottino pieno per blindare la salvezza

Sarà una domenica con un occhio al campo e una al livescore per le società di Serie D impegnate nella lotta per evitare i playout.

La battaglia infatti sarà serratissima con ben sei squadre racchiuse in appena tre punti.

La situazione prima degli ultimi novanta minuti è questa: Saluzzo 42 punti, Celle Varazze e Imperia 41, Cairese 40, Derthona e Club Milano 39, Gozzano 36, Asti 35. Il calendario le mette tutte contro in quattro sfide incrociate da brividi: Imperia-Celle Varazze, Club Milano-Asti, Gozzano-Cairese e Saluzzo-Derthona. Gozzano e Asti, anche in caso di vittoria, non possono più evitare i playout.

Abbiamo provato a immaginare lo scenario più estremo di tutti, cioè che cinque squadre arrivino a 42 punti: basterebbero le vittorie di Derthona e Club Milano, e il pareggio nel match di Imperia. In quel caso, una classifica avulsa che coinvolge queste cinque squadre, incrociando tutti i vari scontri diretti, e tenendo conto di quei potenziali risultati dell'ultima giornata, sarebbe: Derthona 16 punti, Club Milano 12, Celle Varazze 9, Saluzzo e Imperia 8. Qui entra in gioco la Cairese, che diventerebbe ago della bilancia: è impossibile che i gialloblu arrivino a 42 punti: possono chiudere a 40 in caso di sconfitta col Gozzano, 41 con un pareggio e 43 con la vittoria.

Quadro chiaro per il Celle Varazze: con un successo a Imperia i biancoblu sarebbero salvi. In caso di pareggio al Ciccione e una contemporanea mancata vittoria del Derthona, più un successo di Club Milano e Cairese sarebbero playout.

Sempre tenendo conto del caso estremo di cinque squadre a 42 punti, se invece la Cairese non dovesse battere il Gozzano sarebbe ai playout, mentre in caso di vittoria sarebbe salva. Dai valbormidesi dipenderebbe quante di quelle cinque formazioni disputerebbero gli spareggi: se dovessero essere due, toccherebbe a Saluzzo e Imperia. Dovesse toccare a una sola, vista l'assoluta parità degli scontri diretti Saluzzo-Imperia (2-1 in Piemonte, 1-0 per l'Imperia in Liguria) entrerebbe in gioco la differenza reti generale: in questo momento l'Imperia è a -7, e tale resterebbe con il pareggio col Celle Varazze.