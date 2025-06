Calciomercato. Il Quiliano & Valleggia svela il primo colpo in entrata, a centrocampo ecco Alessandro Greco

L'annuncio del club:

"Colpo in mediana per il Quiliano: arriva Alessandro Greco, classe ’99, ex di Varazze, Altarese, Spotornese e Millesimo, con cui ha conquistato campionato e Coppa Liguria, oltre a un’esperienza con la Speranza.

Giocatore duttile, capace di ricoprire diversi ruoli, entra a far parte dello scacchiere di mister Molinaro.

Greco darà un contributo importante alla squadra, sia in termini di qualità che di presenza nello spogliatoio.

Ritrova il direttore sportivo Lasio, che è riuscito a strapparlo alla forte concorrenza di mercato".