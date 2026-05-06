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Altri sport | 06 maggio 2026, 17:32

Karate | Full Metal Albenga. Triplo podio per i ragazzi del maestro Tripodi: "A loro non posso chiedere di più"

Karate | Full Metal Albenga. Triplo podio per i ragazzi del maestro Tripodi: &quot;A loro non posso chiedere di più&quot;

Sabato 2 maggio, a Quiliano, si sono svolte le qualificazioni regionali liguri di kumite per i Campionati Nazionali Fijlkam. Ottimi risultati per gli atleti della Full Metal Albenga, sezione karate, guidati dal maestro Vincenzo Tripodi, 7° Dan, insieme al collega Giuseppe De Francesco, 4° Dan.
Gli atleti qualificati sono Dennis, primo classificato nella categoria juniores -76 kg; Antonino, secondo classificato nella categoria juniores -61 kg; e Gabriele, secondo classificato nella categoria esordienti -53 kg.


«Non posso chiedere di più ai nostri giovani agonisti», ha dichiarato il maestro Tripodi, soddisfatto per i risultati ottenuti.


Un ringraziamento è stato rivolto anche al maestro Claudio Guietti del “Karate per tutti” di Albisola, che collabora con la Full Metal Albenga.
La presidente Grazia Andrea si è complimentata con i maestri e con gli atleti, che continuano a dare lustro alla società sportiva albenganese.

cs

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