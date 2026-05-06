Podismo | La Rapidissima 10k premia Cristiano Salerno e Shalyne Jerop Legat

Bellissima Rapidissima 10k, Domenica 3 maggio, a Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

300 iscritti, 255 i classificati in una gara veloce e con tanti primati personali, che garantiscono l’iscrizione gratuita per il 2027, per un evento nazionale e certificato Fidal.

Alla fine l’ha spuntata Cristiano Salerno del Marathon Club Imperia in 32.24, su Carlo Cangiano della Cambiaso Risso Running Team in 33.41 e Gabriele Franco Laurenti in 33.55

Tra le donne grandissima la keniana Shalyne Jerop Lagat, già vincitrice dell’ultima Mezza di Genova, in 34.13 su Stefania Caponera dell’Atletica Levante in 37.01 e Denise Zacco dell’Asd Zena Runners in 38.18 Vittorie di Categoria per Manera, Bubbi, Gurrieri, Hero, Viani, Bonsignorio, Lecco, Brizioli, Giacchino in campo femminile e Venere,Bertolotti, Diliberto, Bernardi, Fia, Vitello, Gandolfi, Scarlata, Brezzo e Stilo tra gli uomini.

Miglior prestazione ligure, categoria SM70, per Bruno Rocco Stilo del Marathon Club Imperia (allenatore Nino Cuffaro) che con il personale di 41.35.05 ha migliorato il tempo di Pino Carlo, ottenuto nel 2024, con il tempo di 41.41

A testimonianza della velocità di questo percorso, che lo scorso anno, ha visto Carla Primo stabilire la migliore prestazione italiana di categoria SF55.

Un grazie di cuore ai Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi, alle loro Polizie Municipali, ai Giudici Fidal, ai ragazzi di Wedosport, ai volontari Asd RunRivieraRun ( dirvi meravigliosi non basta), all’Auser Pietra Ligure, ai Carabinieri in Pensione, alla Protezione Civile di Borgio Verezzi, a Pietra Soccorso e Croce Bianca di Borgio Verezzi, alla Banca Azzoaglio a Giovannacci Caffè a Frantoio F.lli Bronda ai Bagni Lido di Borgio.

Un popolo del Running bello e festante con gli straordinari ragazzi dei Maratonabili per la prima volta in gara alla Rapidissima.

Chi ha conseguito il proprio primato personale sui 10 km, certificato sul sito della Fidal per sole gare competitive, può inviare il tempo cronometrico a info@runrivierarun.it per avere l'iscrizione gratuita all'edizione 2027.

Le classifiche, sia per la competitiva sia per la non competitiva (per questa, lista dei tempi in ordine alfabetico), le trovate su www.wedosport.net