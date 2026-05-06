Calcio | Tornei estivi. Un evento tutto dedicato agli Under 17, iscrizioni aperte per il 1° Trofeo Città di Ceriale

Nel panorama dei tornei estivi dell’area ingauna arriva una novità di rilievo: il 1° Trofeo Città di Ceriale Under 17.
La manifestazione giovanile andrà ad arricchire un calendario già molto attivo all'intero dell'area ingauna: il Trofeo Città di Albenga di calcio a 7, “Continuiamo da 11 metri” dedicato ai calci di rigore e “Campione di una notte” di calcio a 5.
Il torneo si svolgerà a Ceriale, sul terreno del "Francesco Merlo" dal 6 al 19 luglio 2026, con gare previste in fascia serale a partire dalle 20:00.
L’obiettivo è chiaro: offrire un contesto competitivo strutturato per focalizzato per i ragazzi del nostro territorio.
La competizione prevede la suddivisione in quattro categorie d’età: 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015.
Non sono previste deroghe sulle età, con particolare attenzione alla corretta composizione delle rose e all’impiego obbligatorio dei giocatori in ogni gara.
Il torneo si sviluppa in due fasi: i classici gironi all'italiana per poi passare al tabellone a eliminazione diretta.
Ogni squadra dovrà essere composta da 8 a 10 giocatori, con possibilità di arrivare a 11 con supplemento d’iscrizione. È inoltre obbligatorio inserire un numero minimo di giocatori appartenenti alla leva più giovane prevista nella categoria.
Le iscrizioni dovranno essere completate entro il 21 giugno 2026, con quota fissata a:
- 300 euro iscrizione standard (assicurazione inclusa)
- 330 euro con rosa ampliata a 11 giocatori
Alla squadra vincitrice verrà assegnato il trofeo principale, oltre a premi individuali e di squadra che potranno essere attribuiti anche nel corso del torneo.
Per info e iscrizioni:
EMANUELE 320 555 9189
LORIS 328 325 9263
ENZO 392 595 1580
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