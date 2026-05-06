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Calcio | 06 maggio 2026, 11:35

Calcio | Tornei estivi. Un evento tutto dedicato agli Under 17, iscrizioni aperte per il 1° Trofeo Città di Ceriale

Calcio | Tornei estivi. Un evento tutto dedicato agli Under 17, iscrizioni aperte per il 1° Trofeo Città di Ceriale

Nel panorama dei tornei estivi dell’area ingauna arriva una novità di rilievo: il 1° Trofeo Città di Ceriale Under 17. 

La manifestazione giovanile andrà ad arricchire un calendario già molto attivo all'intero dell'area ingauna: il Trofeo Città di Albenga di calcio a 7, “Continuiamo da 11 metri” dedicato ai calci di rigore e “Campione di una notte” di calcio a 5.

Il torneo si svolgerà a Ceriale, sul terreno del "Francesco Merlo"  dal 6 al 19 luglio 2026, con gare previste in fascia serale a partire dalle 20:00.

L’obiettivo è chiaro: offrire un contesto competitivo strutturato per focalizzato per i ragazzi del nostro territorio.
 

La competizione prevede la suddivisione in quattro categorie d’età: 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015.

Non sono previste deroghe sulle età, con particolare attenzione alla corretta composizione delle rose e all’impiego obbligatorio dei giocatori in ogni gara.

Il torneo si sviluppa in due fasi: i classici gironi all'italiana per poi passare al tabellone a eliminazione diretta.

Ogni squadra dovrà essere composta da 8 a 10 giocatori, con possibilità di arrivare a 11 con supplemento d’iscrizione. È inoltre obbligatorio inserire un numero minimo di giocatori appartenenti alla leva più giovane prevista nella categoria.

Le iscrizioni dovranno essere completate entro il 21 giugno 2026, con quota fissata a:

  • 300 euro iscrizione standard (assicurazione inclusa)
  • 330 euro con rosa ampliata a 11 giocatori
     

Alla squadra vincitrice verrà assegnato il trofeo principale, oltre a premi individuali e di squadra che potranno essere attribuiti anche nel corso del torneo.
 

Per info e iscrizioni:

EMANUELE 320 555 9189

LORIS 328 325 9263 

ENZO 392 595 1580
 

Per consultare il regolamento completo CLICCA QUI

redazione

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