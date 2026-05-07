Calcio | Albingaunia. Il club al passo d'addio con mister Poggi: "Il vero risultato è arrivare al cuore della gente"

La nota bianconera:

L’A.S. Albenga comunica di aver deciso che Daniele Poggi non sarà l’allenatore della Prima Squadra per la stagione 2026/27.

Si conclude così un percorso importante che ha visto Poggi ed il suo staff composto da Daniele Torterolo, Davide Berra, Luca Giampà, Roberto Ricotti e Matteo De Lucis protagonisti di una stagione di altissimo livello. Un percorso significativo che ha permesso al Club di crescere e consolidarsi, dentro e fuori dal campo.

Il vero risultato, tuttavia, è stato quello di entrare nel cuore della gente, sin da subito obiettivo di Poggi e del suo staff. Per questo oggi non è facile trovare le parole giuste. Possiamo solo dire grazie. Grazie a Daniele ed al suo staff, per tutto quello che hanno dato a questa maglia e a questa città.

E poi c’è una certezza, che vogliamo tenere stretta: questa non è una fine. E’ solo un arrivederci. Perchè alcune persone lasciano un segno troppo forte per non ritrovarsi ancora, un giorno.

Grazie di tutto Mister, per sempre bianconero!