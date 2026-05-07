Calcio | Giornata di addii, distacco anche tra la Carcarese e mister Girgenti

La nota biancorossa:
L'ASD Carcarese comunica che, di comune accordo, il rapporto con il tecnico Davide Girgenti non proseguirà nella prossima stagione sportiva.
La Società intende esprimere il più profondo ringraziamento al mister per la grande professionalità e l'impegno dimostrati nel breve ma intenso periodo alla guida della prima squadra. Il suo contributo è stato determinante per il raggiungimento dell'obiettivo salvezza, traguardo che resta scolpito nella stagione corrente.
A mister Girgenti vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.