Giudice Sportivo | Prima Categoria. Le sanzioni nei quattro gironi, multa e penalizzazione per la San Filippo Neri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 3/ 5/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 3/ 5/2026 VENTIMIGLIACALCIO - SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Il G.S.
• Rilevato che la gara in oggetto non veniva disputata a causa della rinuncia manifestata dalla SAN FILIPPO NERI ALBENGA;
• Visto il combinato disposto dell'art. 53 delle NOIF e dell'art 10, comma 4 del CGS;
• Viste le sanzioni quale prima rinuncia che si verifica nelle ultime quattro gare del campionato previste dal C.U. 1 LND punto III DISPOSIZIONI GENERALI - 3) AMMENDE PER RINUNCIA
P.Q.M.
Dispone:
• di infliggere alla società SAN FILIPPO NERI ALBENGA le sanzioni della perdita della gara per 3-0 e dell’ammenda di Euro 300,00;
• di comminare la penalizzazione di un punto in classifica.
GARE DEL 2/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/ 5/2026
DI VITO RUGGERO (ATLETICO QUARTO)
FERRARA ANDREA (TORRIGLIA 1977)
GERUNDO MARIO (VELOCE 1910)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 14/ 5/2026
ZAMANA ANGELO (G.S. GRANAROLO)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
AMMONIZIONE (III INFR)
DI VITO RUGGERO (ATLETICO QUARTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
DE TRIZIO LEO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 21/ 5/2026
ORLANDO ROCCO (PEGLIESE)
SCIASCIA RINALDO (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CILIONE DAMIANO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)
CHIASTRA FEDERICO (OLD BOYS RENSEN)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
FRATERRIGO DARIO (TORRIGLIA 1977)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DENARO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
CANNIZZARO ALESSIO (AUDACE CAMPOMORONE)
PIMENTEL GIANMARCO (COGORNESE)
ALBERTONI LUCA (OLIMPIC 1971)
TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)
STELLA SAMUELE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
PELAGALLI TOMMASO (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
MUKAJ MATTEO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
CIUFFI JACOPO (BORGO RAPALLO 98)
CHIAPPORI CHRISTIAN (PEGLIESE)
ARCIDIACONO ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
AVANZINO ANDREA (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LO VECCHIO ANDREA (AUDACE CAMPOMORONE)
NDIAYE ALPHONSE ARMAND (DINAMO SANTIAGO)
CORRADI EDOARDO (G.S. GRANAROLO)
BARBARO LORENZO (OLD BOYS RENSEN)
BEN AYECH YOUSSEF (PEGLIESE)
ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)
RUSSO LUCA (VALSECCA SPORT & FUN)
DONDO ELIA (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
CONCOLINO GIACOMO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (XI INFR)
RAIMONDO MATTEO (DINAMO SANTIAGO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
ALY LUCA (DINAMO SANTIAGO)
ALPHA GALLO OUMAR (RABONA VIA DELLACCIAIO)
GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
VALLE PIETRO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
FUMANTI MATTEO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MURTAS SIMONE (BORGO INCROCIATI)
DEGL INNOCENTI LEONARDO (OLD BOYS RENSEN)
GERBAUDO MAURIZIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
BRUZZONE FRANCESCO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
ALO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)
REVELLO MATTEO FRANCESCO (VELOCE 1910)
SALIS ALESSIO (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (VI INFR)
LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)
CANCILLA DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)
BENESKHOUNE YOUNES (G.S. GRANAROLO)
COSTA ANDREA (PANCHINA)
COLDANI GABRIELE (PSM RAPALLO)
MOSCHILLO MARCO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
PRIVINO VALENTINO (BORGO RAPALLO 98)
BELTRAME TOMMASO (BORGORATTI)
PLACIDO NICCOLO (DINAMO SANTIAGO)
POGGI LORENZO (OLD BOYS RENSEN)
VALENTI EMILIANO (POLIS. PIEVE LIGURE)
RAGGIO EDOARDO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
ANGOTTI MATTIA (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (II INFR)
ZINO GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)
PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)
VERONESE MARCO (G.S. GRANAROLO)
POLLAROLO FRANCESCO (OLIMPIC 1971)
BARLETTA DENIL (PANCHINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
TERRILE GABRIELE (BORGO RAPALLO 98)
PASTORINO FEDERICO (CAMPESE F.B.C.)
PONTE FILIPPO (PRIARUGGIA G.MORA)
IANNELLI LUCA (PSM RAPALLO)
RAVETTINO LUCA (PSM RAPALLO)
BUZALI ALESSANDRO (SPERANZA 1912 F.C.)
SCIUTTO MARCO (SPERANZA 1912 F.C.)
CIPRIANO ANDREA (VALSECCA SPORT & FUN)
COSTA GIACOMO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
GARE DEL 3/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 RIOMAIOR 1965
A causa del comportamento della tifoseria ospite perché durante l'incontro insultava il DDG con frasi gravemente irriguardose.
Euro 75,00 OSPEDALETTI CALCIO
Per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio del DDG.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 28/ 5/2026
DE SIMEIS DONATO (GOLFO DIANESE 1923)
Al termine della gara, al rientro negli spogliatori, rivolgeva una frase irriguardosa.
AMMONIZIONE (II INFR)
CALCINA LUCA (BRU.BORG.LUX)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CERVIA ANDREA (RIOMAIOR 1965)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PERRONE EDMONDO (BORGHETTO 1968)
AMMONIZIONE (III INFR)
DEL SANTE ANDREA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ANGELOTTI GIACOMO (RIOMAIOR 1965)
A gioco in movimento e a pallone lontano, caricava un avversario facendolo cadere a terra senza provocare danni evidenti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
GRIECO GIORGIO (LERICI F.C.)
STOLFA FEDERICO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
GALLO MATTEO (ALTARESE 1929)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PUGLIA MARTIN (ALTARESE 1929)
ANTOGNETTI THOMAS (ATLETICO CASARZA LIGURE)
SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)
BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)
LANDI THOMAS (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)
METALLA ELVIS (DEGO CALCIO)
FOLCO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)
CHIAPPINI FABIO (MAROLACQUASANTA)
DE LUCIA FRANCESCO PIO (RIOMAIOR 1965)
BARONI FILIPPO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
MICELI ARMANDO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
CIRAVEGNA NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)
PRUDENTE GIACOMO (CISANO)
SHQYPI LORENC (LERICI F.C.)
FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)
TADDEI MAX (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FAZIO TOMMASO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
SAVONA LUCA (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
COLOMBO ANDREA (BOLANESE)
CENTO RICCARDO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
DEL VIGO LEONARDO (BRU.BORG.LUX)
DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)
ZAPELLI MICHELE (F.C. LAVAGNA 2.0)
ARRIGO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)
MENCACCI STEFANO (QUILIANO&VALLEGGIA)
BARTOLETTI CHRISTIAN (RIOMAIOR 1965)
ASSALINO FILIPPO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
BESANA DOMENICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
ROLANDELLI ELIA (SPORTING CLUB AURORA 1975)
AMMONIZIONE (XII INFR)
GRECO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
EL HAMLACHI MOHAMED MEHDI (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)
MEDA MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
FRANCESCHINI MANUEL (RIOMAIOR 1965)
AMMONIZIONE (VII INFR)
DEGANO ANDREA (BOLANESE)
GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)
FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)
RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO)
ZANCHI ANDREA (GOLFO DIANESE 1923)
SELIMI SAURO (LERICI F.C.)
AMMONIZIONE (III INFR)
NDIAYE PAPA NDONGO (ALTARESE 1929)
BOTTE RUBEN (ANDORA 1966)
SARA FRANCESCO (BORGHETTO 1968)
ZIZZINI MARCO (CENGIO)
BASILE MICHAEL (CISANO)
GARRONE JACOPO (DEGO CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
TASSANO GIOVANNI (ATLETICO CASARZA LIGURE)
DILEO ANGELO (BORGHETTO 1968)
MUSICO MICHELE (SPORTING CLUB AURORA 1975)
AMMONIZIONE (I INFR)
BACCIARELLI DARIO (OSPEDALETTI CALCIO)
SANTARSIERO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)
CASTRO ENCARNACION WAGNER I. (RIOMAIOR 1965)