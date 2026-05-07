Giudice Sportivo | Serie D. Maximulta per l'Imperia, il Vado perde Pisanu per una giornata

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 3/ 5/2026 I
n base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA' AMMENDA
Euro 2.200,00 IMPERIA CALCIO SRL
Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( nº3 petardi ) fuori dallo stadio. Inoltre gli stessi introducevano ed utilizzavano materiale pirotecnico ( nº10 fuochi pirotecnici e 6 fumogeni ) nel settore loro riservato.
Euro 300,00 CLUB MILANO S.S.D. A R.L. Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( nº3 fumogeni ) nel settore loro riservato.
Euro 100,00 CELLE VARAZZE F.B.C.
Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( nº3 petardi ) nel settore loro riservato.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
CARNESECCHI HENRI (CAIRESE)
Per essere uscito dalla propria area tecnica ed essersi posto faccia a faccia con atteggiamento minaccioso verso l'A.A.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CACCIATORE GIUSEPPE (SALUZZO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
PISANU MICHELE (VADO FC 1913)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
BUSATO GIOVANNI (IMPERIA CALCIO SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MAZZUCCO LUCA EMANUELE (ASTI)
MIRAGLIOTTA RICCARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
GJERGJI ARON (SALUZZO)
ATTUONI ALEXANDER (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)
RAGGIO GARIBALDI SILVANO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)