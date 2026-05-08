Calcio | 08 maggio 2026, 18:52

Calcio | Prima Categoria. Le designazioni per l’ultima giornata di campionato

Apre domani il girone B, tutti in campo alle 15:00

GIRONE A

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – CAMPOROSSO
Filippo Ferrara (Savona)

ALTARESE 1929 – CENGIO
Matteo Francesco Andreazza (Savona)

ANDORA 1966 – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Samuele Baccino (Savona)

BORDIGHERA SANT’AMPELIO – CISANO
Mehmet Akif Kartal (Imperia)

DEGO CALCIO – QUILIANOVALLEGGIA
Simone Dinapoli (Savona)

GOLFO DIANESE 1923 – OSPEDALETTI CALCIO
Adnane Raddouh (Imperia)

ONEGLIA CALCIO – VENTIMIGLIA CALCIO
Pietro Pollero (Savona)

SAN FILIPPO NERI ALBENGA – BORGHETTO S.S. 1968
Federico Mantero (Savona)


GIRONE B

AUDACE CAMPOMORONE – VOLTRI 87
Pier-paolo Porzio (Genova)

BOLZANETESE VIRTUS – MULTEDO 1930
Armir Heba (Chiavari)

CAMPESE F.B.C. – VELOCE 1910
Michele Bonino (Chiavari)

DINAMO SANTIAGO – OLD BOYS RENSEN
Matteo Laganaro (Genova)

OLIMPIC 1971 – VALSECCA SPORT FUN
Filippo Conti (Genova)

PEGLIESE – SPERANZA 1912 F.C.
Michele Calmatui (Genova)

RABONA VIA DELLACCIAIO – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Fabio Cannella (Genova)

VIRTUS DON BOSCO – ROSSIGLIONESE
Alessio Carrea (Genova)

Redazione

