Calcio | Tornei estivi. I rigori valgono una crociera, ad Albenga torna “Continuiamo da 11 metri”

Grande attesa ad Albenga per il ritorno di“Continuamo da 11 Metri”, l’evento dedicato alle sfide dal dischetto che promette spettacolo, divertimento e premi importanti.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 13 giugno allo Stadio Annibale Riva, dove andrà in scena il torneo a coppie che coinvolgerà appassionati, calciatori e tifosi in una giornata all’insegna dello sport e dell’intrattenimento.

La competizione metterà alla prova precisione, sangue freddo e intesa tra i partecipanti, oltre al giusto pizzico di simpatia e goliardia, respirato nelle scorse edizioni.

A rendere ancora più speciale l’evento sarà il premio finale: per la coppia vincitrice ci sarà infatti in palio una crociera.

Per partecipare o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori esclusivamente tramite WhatsApp ai seguenti numeri:

Emanuele: +39 320 555 9189

Lollo: +39 328 325 9263

Matteo: +39 392 633 2221