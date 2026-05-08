Ceriale | Fresia resta presidente, Luca Stella Coordinatore delle aree sportive

Inizia nel segno della continuità la programmazione del Ceriale Progetto Calcio per la stagione sportiva 2026/2027. La società biancoblù ha ufficializzato il nuovo assetto dirigenziale, confermando integralmente il Consiglio Direttivo che guiderà il club anche nel prossimo campionato.
Alla presidenza resta Giuseppe Fresia, confermato per il terzo anno consecutivo alla guida della società. Una scelta che testimonia la fiducia del club nei confronti del massimo dirigente, da tempo punto di riferimento dell’ambiente cerialese grazie al forte legame con i colori biancoblù.
Tra le novità annunciate figura invece il nuovo incarico affidato a Luca Stella, pronto ad assumere il ruolo di Coordinatore delle Aree Sportive, occupandosi del raccordo operativo tra le diverse commissioni impegnate nei vari settori di attività della società.
Ecco la composizione completa dell’organigramma societario:
Presidente: Giuseppe Fresia
Vice Presidente e Tesoriere: Gianluigi Ferrua
Segretario: Caterina Sciglitano
Coordinatore delle Aree Sportive: Luca Stella
Direttore Generale: Peppino Schillaci
Faranno inoltre parte del Consiglio Direttivo Giuseppe Fresia, Massimo Careddu, Mauro Dellavalle, Marco Demonte, Gianluigi Ferrua, Massimo Gagliolo, Peppino Schillaci, Caterina Sciglitano e Luca Stella.