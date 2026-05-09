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Calcio | 09 maggio 2026, 18:00

Calcio | Juniores. IL LEGINO E' ALLA FINAL EIGHT! L'1-1 CON IL ROZZANO VALE IL PASSAGGIO DEL TURNO

Apre un gran gol di Ottavi al 54' la recplica di Curci a pochi minuti dalla fine

Calcio | Juniores. IL LEGINO E' ALLA FINAL EIGHT! L'1-1 CON IL ROZZANO VALE IL PASSAGGIO DEL TURNO

LEGINO - ROZZANO 1-1 (54' Ottavi - 84' Curci)
 

49' ammonito Barbera, ultimo giro d'orologio

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' Curci vicino alla doppietta: angolo Rozzano, il neoentrato trova il tempo giusto per la deviazione di testa, pallone ben oltre la traversa

42' con il risultato di parità sarebbe ancora il Legino a qualificarsi per la final eight

40' il Rozzano prova a crederci, Biondino su punizione scentra però la battuta

39' IL PAREGGIO DEL ROZZANO! SI ADDORMENTA LA DIFESA DI CASA, IL NEO ENTRATO CURCI TROVA IL TAP IN VINCENTE

36' nuovo cambio Rozzano, M. Destro rileva Ciummei

36' Anche la ripresa, tranne per la rete del Legino, è stata decisamente poco spettacolare. Ciò non toglie però nulla ai padroni di casa, tatticamente perfetti fino ad ora.

35' Penna lancia Palattella, va in panchina Campus

34' giallo per Ciummei

30' cambio Legino, entra De Fazio per Ottavi, grandi applausi per il realizzatore di quello che, al momento, è il gol qualificazione

27' Energia fresca per l'attacco del Rozzano, Candito lancia Susanni per D'Agati

24' si sgancia il terzino destro del Rozzano, Biondino, battuta forte e precisa che chiama Mata al grande intervento

21' Pescio centrale, blocca Lembo, si stanno allungando entrambe le squadre, il Rozzano sta iniziando a lasciare spazi

21' un cambio per parte: Barbera per Palomba nel Legino, Curci per Merja nel Rozzano

20' Leonardo Destro rova a insinuarsi tra le maglie della difesa del Legino, conclusione forzata a lato 

18' prova la replica Marconi dalla distanza, buona potenza, non la mira

16' ancora una sostituzione per il Rozzano: Longhi per Colombi

14' ancora Ottavi scatenato, blocca in due tempi Lembo

12' cambio Rozzano, c'è Attassi per Di Tomaso

10' ammonito Merja

9 ' LEGINO IN VANTAGGIO! OTTAVI! DAL NULLA UNA MAGIA ALL'INCROCIO DEI PALI! I SAVONESI AVVICINANO LA QUALIFICAZIONE

7' soffia Merja dai 30 metri, la sfera termina la propria corsa oltre la traversa

1' si riparte!

SECONDO TEMPO
 

45' squadre negli spogliatoi, poco da segnalare in questa prima frazione

45' Punizione per il Legino calciata da Palomba, rischia l'autogol Maestrini.

38' triplo tentativo dalla bandierina per il Rozzano, fa buona guardia la difesa verdeblu

26' molta imprecisione su entrambi i fronti, si sente il peso della posta in palio

19' risponde subito la squadra di Penna con Campus, sfera a un paio di metri dal montante ospite

18' converge da sinistra Ciummei per tirare al  limite di destro, blocca Mata.

10' poco da segnalare in questi primi minuti, il Rozzano prova a far gioco, Legino attento

3' il primo tiro è per il Rozzano, mezzo collo esterno di D'Agati a lato

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

LEGINO: Mata, Alpicrovi, Trisciani, Angeli, Palomba, Sadiku, Campus, Olivero, Pescio, Gorrino, Ottavi.

A disposizione: Regazzoni, Di Murro, Paina, De Fazio, Galotto, Palattella, Inturri, Barbera.

Allenatore: Penna
 

ROZZANO: Lembo, Biondino, Colombi, Marconi, Bussi, Maestrini, Merja, Ciummei, L. Destro, D'Agati, Di Tomaso.

A disposizione: Gimmilaro, Cusati, Piazza, Longhi, M. Destro, Lisi, Curci, Attassi, Susanni.

Allenatore: Candito
 

Arbitro: Romeo di Genova

Assistenti: Semini di Albenga e Biase di Genova

Quarto ufficiale: Fousfos di Albenga

Lorenzo Tortarolo

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