Calcio | Juniores. IL LEGINO E' ALLA FINAL EIGHT! L'1-1 CON IL ROZZANO VALE IL PASSAGGIO DEL TURNO

LEGINO - ROZZANO 1-1 (54' Ottavi - 84' Curci)
49' ammonito Barbera, ultimo giro d'orologio
45' saranno cinque i minuti di recupero
44' Curci vicino alla doppietta: angolo Rozzano, il neoentrato trova il tempo giusto per la deviazione di testa, pallone ben oltre la traversa
42' con il risultato di parità sarebbe ancora il Legino a qualificarsi per la final eight
40' il Rozzano prova a crederci, Biondino su punizione scentra però la battuta
39' IL PAREGGIO DEL ROZZANO! SI ADDORMENTA LA DIFESA DI CASA, IL NEO ENTRATO CURCI TROVA IL TAP IN VINCENTE
36' nuovo cambio Rozzano, M. Destro rileva Ciummei
36' Anche la ripresa, tranne per la rete del Legino, è stata decisamente poco spettacolare. Ciò non toglie però nulla ai padroni di casa, tatticamente perfetti fino ad ora.
35' Penna lancia Palattella, va in panchina Campus
34' giallo per Ciummei
30' cambio Legino, entra De Fazio per Ottavi, grandi applausi per il realizzatore di quello che, al momento, è il gol qualificazione
27' Energia fresca per l'attacco del Rozzano, Candito lancia Susanni per D'Agati
24' si sgancia il terzino destro del Rozzano, Biondino, battuta forte e precisa che chiama Mata al grande intervento
21' Pescio centrale, blocca Lembo, si stanno allungando entrambe le squadre, il Rozzano sta iniziando a lasciare spazi
21' un cambio per parte: Barbera per Palomba nel Legino, Curci per Merja nel Rozzano
20' Leonardo Destro rova a insinuarsi tra le maglie della difesa del Legino, conclusione forzata a lato
18' prova la replica Marconi dalla distanza, buona potenza, non la mira
16' ancora una sostituzione per il Rozzano: Longhi per Colombi
14' ancora Ottavi scatenato, blocca in due tempi Lembo
12' cambio Rozzano, c'è Attassi per Di Tomaso
10' ammonito Merja
9 ' LEGINO IN VANTAGGIO! OTTAVI! DAL NULLA UNA MAGIA ALL'INCROCIO DEI PALI! I SAVONESI AVVICINANO LA QUALIFICAZIONE
7' soffia Merja dai 30 metri, la sfera termina la propria corsa oltre la traversa
1' si riparte!
SECONDO TEMPO
45' squadre negli spogliatoi, poco da segnalare in questa prima frazione
45' Punizione per il Legino calciata da Palomba, rischia l'autogol Maestrini.
38' triplo tentativo dalla bandierina per il Rozzano, fa buona guardia la difesa verdeblu
26' molta imprecisione su entrambi i fronti, si sente il peso della posta in palio
19' risponde subito la squadra di Penna con Campus, sfera a un paio di metri dal montante ospite
18' converge da sinistra Ciummei per tirare al limite di destro, blocca Mata.
10' poco da segnalare in questi primi minuti, il Rozzano prova a far gioco, Legino attento
3' il primo tiro è per il Rozzano, mezzo collo esterno di D'Agati a lato
1' si parte!
PRIMO TEMPO
LEGINO: Mata, Alpicrovi, Trisciani, Angeli, Palomba, Sadiku, Campus, Olivero, Pescio, Gorrino, Ottavi.
A disposizione: Regazzoni, Di Murro, Paina, De Fazio, Galotto, Palattella, Inturri, Barbera.
Allenatore: Penna
ROZZANO: Lembo, Biondino, Colombi, Marconi, Bussi, Maestrini, Merja, Ciummei, L. Destro, D'Agati, Di Tomaso.
A disposizione: Gimmilaro, Cusati, Piazza, Longhi, M. Destro, Lisi, Curci, Attassi, Susanni.
Allenatore: Candito
Arbitro: Romeo di Genova
Assistenti: Semini di Albenga e Biase di Genova
Quarto ufficiale: Fousfos di Albenga