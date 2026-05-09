Calcio | L'Albissole non sbaglia un colpo, batte ai rigori la Sammargheritese e si aggiudica il triplete

Si chiude per l'Albissole un'annata praticamente perfetta. Questa sera all'Italo Ferrando di Cornigliano i ceramisti hanno superato ai rigori anche la Sammargheritese, conquistando la corona regionale del campionato di Promozione.

La formazione orange parte con convinzione e nei primi minuti crea diverse opportunità con Tomé e Mazzolini, senza però trovare precisione sotto porta. L’Albissole risponde con alcune palle inattive battute da Macagno, mentre Negro si fa trovare pronto sul colpo di testa ravvicinato di Lusiani.

Con il passare dei minuti il match cresce di ritmo: Barisone sfiora il vantaggio per i padroni di casa, mentre dall’altra parte Battaglia colpisce il palo. Al 37’ arriva l’episodio che rompe l’equilibrio: punizione dalla destra di Macagno e perfetto inserimento aereo di Diana, che firma l’1-0. La Sammargheritese però reagisce immediatamente e poco prima dell’intervallo trova il pari grazie a Tomé, bravo a concretizzare di testa un’azione sviluppata da Virtuosi.

Nella ripresa l’Albissole torna avanti quasi subito: azione manovrata della squadra di Cattardico, assist di Macagno e conclusione vincente ancora di Diana per il 2-1. Gli ospiti continuano a spingere, costruendo varie occasioni con Tomé e Virtuosi, mentre l’Albissole sfiora il tris con Invernizzi e con Vierci, fermato dal palo dopo un intervento di Pagliarulo.

Nel finale cresce la pressione della Sammargheritese: Negro salva su Costa, ma all’86’ Gallotti trova un gran destro dalla distanza che si infila all’angolino per il definitivo 2-2. Dopo il recupero il direttore di gara manda le squadre ai supplementari.

Nei trenta minuti aggiuntivi le occasioni non mancano. Negro devia in corner una conclusione di Costa, Diana sfiora il gol con un pallonetto ben neutralizzato da Pagliarulo e l’Albissole protesta per una rete annullata a Cuka per fuorigioco. Nel finale Tomé ha l’ultima chance, ma il suo tiro termina alto.

Dopo 120 minuti combattuti il punteggio resta in perfetta parità: servono i calci di rigore per decretare la vincente.

Dal dischetto serve una lunga sequenza di tiri prima di assegnare il trofeo regionale. L’equilibrio si spezza con il penalty stampato sul legno da Amandolesi e con la successiva conclusione neutralizzata a Favorito. L’episodio conclusivo arriva sull’ultimo tentativo della Sammargheritese: Chiappe manda a lato e fa esplodere la festa dell’Albissole, che conquista così la vittoria al termine di una sfida interminabile.



ALBISSOLE - SAMMARGHERITESE 2-2 (9-8 d.c.r.)



MARCATORI: 37' pt Diana (A), 44' pt Tomè (S), 3' st Diana (A), 43' st Gallotti (S)

ALBISSOLE: Negro, Barisone, De Cerchi, Apicella, Favorito, Basso, Vierci, Dorno, Diana, Macagno, Invernizzi

A disposizione: Pastorino, Zunino, Minuto, Damonte, Moscatelli, D'Aliesio, Amenduni, Ghigliazza, Cuka

Allenatore: Cattardico

SAMMARGHERITESE: Pagliarulo, Lusiani, Virtuosi, Battaglia Busacca, Chiappe, Vaccarezza, Mazzolini, Casanova, Tomè, Sacco, Amandolesi

A disposizione: Roncone, Burattini, Gallotti, Lauro, Costa

Allenatore: Giacobbe



ARBITRO: Righetti di Genova

ASSISTENTI: Torrero e Monaci (Monaci)