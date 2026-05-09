Calcio, Prima Categoria B. Oggi si chiude la regular season, Virtus Don Bosco e Speranza in campo per la salvezza

Si concluderà oggi pomeriggio il lungo percorso del girone B del campionato di Prima Categoria.
L'esito di Bolzanetese - Multedo, Rabona - Sciarbo & Cogo e Campese - Veloce definiranno l'ordine delle sfide playoff, mentre la situazione risulta decisamente più intricata in coda.
Speranza e Virtus Don Bosco devono infatti puntare al bottino pieno. Il successo non è obbligatorio per i rossoverdi contro la Pegliese, ma aumenterebbe il rischio di dover affrontare gli spareggi per non retrocedere in maniera esponenziale. Ai nerazzurri di Pusceddu potrebbe non bastare, a causa dei sette punti che separano la la Virtus dal quintultimo posto occupato dall'Old Boys Rensen. Gli arenzanesi giocheranno sul campo della Dinamo Apparizione, alla ricerca di punti per ottenere il miglior piazzamento playout possibile.
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