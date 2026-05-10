Calcio | Savona tutto cuore, Sassari e Nelli ribaltano la Sestrese allo scadere, striscioni in finale playoff contro la Praese

SAVONA - SESTRESE 2-1 (87' Sassari, 89' Nelli - 74' Galatolo)

FINISCE QUI! SAVONA IN FINALE PLAYOFF CONTRO LA PRAESE! GLI STRISCIONI RIBALTANO LA SESTRESE GRAZIE AI GOL DI SASSARI E NELLI TRA L'87' E L'89'.

93' la rasoiata da fuori area di Galatolo, pallone a centimetri dal palo sinistro della porta difesa da Agostino, all in Sestrese in questi ultimi centoventi secondi

90' ammonito Dotto, saranno cinque i minuti di recupero

89' NELLIIII! NELLIIII! RIBALTA TUTTO IL SAVONA! Tap in vincente da due passi dopo la respinta di Galletti, esplode il "Chittolina" dopo minuti di tensione soprattutto sugli spalti

87' SASSARIII! IL PAREGGIO DEL SAVONA! Corner corto battuto dagli striscioni, cross basso di Damonte che raggiunge il numero nove biancoblu, rasoterra potente che si insacca nonostante il disperato tentativo di salvataggio sulla linea di un difensore genovese

85' intanto si accende un tafferuglio nel settore degli ultras del Savona, finale di tensione dentro e fuori dal campo

82' entra anche Burchi al posto di Raso in casa Savona, la squadra di Sarpero prepara l'assalto finale per tenere ancora vive le speranze

80' Durante per Raja, Sarpero si gioca le ultime carte per riacciuffare il risultato e i supplementari

78' nella Sestrese entra Zanoli al posto di Repetto

75' si accendono gli animi, i supporter del Savona non hanno gradito l'esultanza di Galatolo sotto lo spicchio dove è posizionato proprio il tifo organizzato biancoblu

74' SESTRESE IN VANTAGGIO: destro dal limite di Galatolo dopo una grande giocata di tacco, la deviazione di un difensore biancoblu spiazza Agostino, è 0-1 al "Chittolina"

73' Sarpero inserisce Nelli per Silvestri, va ovviamente a fare la punta centrale l'attaccante ex Voltrese, Sassari arretra sulla trequarti

70' doppio squillo del Savona: girata al volo di Raso respinta dalla difesa genovese, Silvestri raccoglie al limite calciando di prima intenzione, Galletti controlla a terra

62' intanto qui al "Chittolina" la gara resta spigolosa e povera di spunti, Savona in modalità gestione e Sestrese che solo a sprazzi riesce ad affacciarsi dalle parti di Agostino

57' LA CAIRESE RETROCEDE IN ECCELLENZA PERDENDO IN CASA CON L'ASTI NEL PLAYOUT DI SERIE D. Si abbassano così notevolmente le possibilità di promozione per il Savona, che, in caso di vittoria dei playoff, dovrebbe a questo punto sperare che Fezzanese o Campomorone, in campo in questi minuti con gli spezzini avanti 1-0, la spuntino nella fase nazionale dei playoff di Eccellenza conquistando la Serie D

55' Raja e Iadanza ci provano da fuori, in entrambi i casi è decisiva la difesa della Sestrese che rispedisce al mittente le conclusioni

51' inizia il recupero a Cairo, cinque minuti ancora da giocare con l'Asti sempre avanti 1-0 e momentaneamente salvo

48' Damonte sprinta a sinistra e porta a casa il primo angolo della ripresa, gli striscioni cercano di scuotersi dopo un primo tempo con pochi spunti

46' si riparte al "Chittolina", ma da Cairo arrivano brutte notizie per il Savona, vantaggio dell'Asti all'82° con Podestà...

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sul parziale di 0-0 al "Chittolina", dove regna l'equilibrio e anche la paura di sbagliare; nel frattempo è ancora sullo 0-0 anche il playout di Serie D tra Cairese e Asti, quando mancano venti minuti al 90'

45'+4' la Sestrese chiude in avanti il primo tempo, calcio d'angolo battuto da Dotto messo ancora in corner da Silvestri, altra battuta del numero dieci verdeblu con l'inserimento di Galatolo alle spalle della difesa del Savona, il numero quattro genovese si inciampa però sulla sfera sciupando una potenziale occasione

45'+1' Sassari di forza si libera di un paio di avversari, apertura a sinistra per Damonte che crossa in area di prima, Silvestri in elevazione commette fallo ai danni del diretto marcatore, Perassolo concede punizione alla Sestrese

45' quattro minuti di recupero

38' Savona dalla bandierina, traiettoria a rientrare di Raja, Galletti con i pugni libera l'area scatenando il contropiede tre conto uno della Sestrese, bravo Sassari in ripiegamento a evitare guai peggiori spazzando in fallo laterale

35' e finisce sul taccuino dei cattivi anche Iadanza, intervento in ritardo su Galatolo nei pressi del cerchio di centrocampo

34' giallo per Repetto, pallone afferrato con le mani per evitare la rimessa laterale, Perassolo estrae il cartellino

33' prova ad alzare i giri del motore la formazione di Valmati, altro giro dalla bandierina che porta Repetto alla conclusione da fuori, Agostino in sicurezza fa suo il pallone dopo la deviazione di un compagno

29' angolo per la Sestrese dopo un errato disimpegno biancoblu, scambio corto tra Trevisano e Dotto, traversone al bacio nel cuore dell'area piccola dove Scalzi, di testa, sfiora il palo alla sinistra di Agostino, brivido per il Savona...

22' risponde subito il Savona: pallone tagliato in area di Iadanza, Sassari e Damonte non riescono però a raggiungere la sfera che termina sul fondo

21' primo squillo dei genovesi: traversone di Agostini, sul secondo palo sbuca in scivolata Galatolo, pallone colpito in caduta che si perde a lato, Agostino era comunque in traiettoria

19' meglio i padroni di casa in questi primi venti minuti, Sestrese che fatica a rendersi pericolosa e a manovrare con fluidità

16' tifo da ben altre categorie al "Chittolina", scatenati gli ultras del Savona, che stanno incitando a gran voce gli uomini di Sarpero

12' aggiornamento da Cairo: finale di primo tempo con il parziale fermo sullo 0-0 tra i gialloblu e l'Asti. Anche in questo caso, ai valbormidesi basta il pari entro la fine dei supplementari per restare in Serie D

11' gran palla in verticale di Raja a pescare Silvestri, colpo di testa che si perde sul fondo, era regolare la posizione del numero dieci biancoblu

8' episodio dubbio in area genovese, Sassari va giù dopo un contatto con un avversario, Perassolo di Novi Ligure ammonisce per simulazione l'attaccante savonese

7' non ce la fa il numero undici di casa, al suo posto Iadanza, prima tegola per Sarpero

6' problema fisico per Fabbri, mani sul volto per il fantasista ex Finale e Cairese. Subito movimenti sulla panchina degli striscioni

5' prima occasione per i biancoblu! Angolo di Raja sul secondo palo, destro al volo di Sassari che non riesce a tenere basso il pallone, rimessa dal fondo per la Sestrese

2' ricordiamo che al Savona basta il pareggio entro la fine dei supplementari per raggiungere la Praese nella finale interna del girone A di Promozione, prima dell'eventuale spareggio contro la vincente playoff del raggruppamento B, da cui uscirà la squadra che giocherà in Eccellenza il prossimo anno, sempre se la Cairese, in campo da mezz'ora al "Brin", conquisterà la salvezza in Serie D

1' si parte con circa cinque minuti di ritardo: Savona in tenuta biancoblu, maglia verde e calzoncini blu per la Sestrese

Clima elettrizzante al "Chittolina", gremito in ogni ordine di posto! Nutrita presenza di ultras savonesi che stanno incitando la squadra di Sarpero fin dal riscaldamento

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Agostino, Calcagno, Damonte, Raja, Schirru, Colombo, Raso, Turone, Sassari, Silvestri, Fabbri. A disposizione : Rosasco, Incorvaia, Iadanza, Toskaj, Pirotto, Burchi, Fossati, Nelli, Durante. Allenatore : Sarpero

SESTRESE: Galletti, Maresca, Agostini, Galatolo, Ansaldo, Andreoni, Repetto, Scalzi, Traverso, Dotto, Trevisano. A disposizione : Rainone, Menegatti, Panori, Cavaliere, Damonte, Calabrese, Baffi, Cafarotti, Zanoli. Allenatore : Valmati

Arbitro: Perassolo di Novi Ligure

Assistenti: Dell'Imperio di Novi Ligure - D'Andria di Chiavari