Calcio | Serie D. Frittata Cairese: l'Asti si salva con il gol di Podestà, valbormidesi retrocessi in Eccellenza

L'Asti vince a Cairo e resta in Serie D. Sprofonda invece in Eccellenza la squadra di Floris. A decidere l’incontro è stata una conclusione al volo di Podestà nella parte finale del secondo tempo, risultato che permette ai piemontesi di ottenere la salvezza.
La prima opportunità arriva al 6’: Federico mette un pallone dalla destra, ma Spatari non riesce ad arrivare di testa davanti alla porta ospite. Due minuti più tardi l’Asti risponde con Garcia, che prova la conclusione dalla distanza senza inquadrare lo specchio.
La partita rimane a lungo bloccata, con gli ospiti maggiormente propositivi nel possesso. Al 24’ Jebbar tenta il destro dal limite per la Cairese, mandando a lato. Poco dopo, ancora Federico crea dalla fascia destra e serve Anselmo, che calcia alto al volo dal lato opposto dell’area.
L’occasione più importante del primo tempo capita al 30’: Gulli lascia partire un destro potente dal limite, ma Brustolin interviene con un’ottima parata in tuffo. L’Asti replica al 35’ con un’azione sviluppata sulla sinistra da Podestà; sul cross successivo la difesa di casa riesce a salvarsi grazie all’intervento di Giorcelli nell’area piccola.
Nella ripresa la Cairese prova ad aumentare la pressione. Al 54’ Castiglia conclude da fuori area e Brustolin blocca in due tempi. Al 60’ Cat Berro anticipa l’avanzata di Mazzucco in uscita, subendo anche fallo.
Nel finale i liguri costruiscono alcune situazioni pericolose: al 71’ un tiro-cross di Graziani T. viene allontanato dalla difesa astigiana, mentre al 75’ Jebbar manca di poco la deviazione in scivolata su cross di Anselmo. Due minuti dopo Graziani T. ci prova ancora dal limite, senza fortuna.
L’episodio decisivo arriva all’82’. Dopo un calcio d’angolo dalla sinistra, il pallone arriva a Podestà al limite dell’area: l’attaccante coordina il tiro al volo e trova l’incrocio dei pali per lo 0-1.
Nel recupero la Cairese tenta l’assalto finale con Graziani G., che spedisce alto da fuori al 93’, mentre al 94’ Scarrone viene espulso per un intervento falloso. All’ultimo minuto Brustolin devia in angolo un’altra conclusione dei padroni di casa, poi arriva il triplice fischio.
CAIRESE - ASTI 0-1
Marcatori: 82’ Podestà
CAIRESE: Cat Berro, Boveri, Jebbar, Gulli, Spatari, Anselmo, Giorcelli, Gargiulo, Castiglia, Sancinito, Federico.
ASTI: Brustolin, Ropolo, Toma, Gjura, Isoldi, Gatto, Toldo, Soplantai, Garcia, Podestà, Sacco.