Calcio | Pontelungo. Abbraccio finale tra il dg Renzini e i granata: "Lascio una grande società, per sempre grato al presidente Neri"

La nota granata:

L’ASD Pontelungo 1949 comunica che Cesare Renzini non ricoprirà più il ruolo di Direttore Generale del club granata.

La società desidera rivolgere a Cesare un sentito e caloroso ringraziamento per il lavoro svolto nel corso delle ultime tre stagioni, vissute insieme con grande impegno, passione e spirito di appartenenza, augurandogli il meglio per il proprio futuro sportivo e personale.

Il Presidente Michele Neri ha voluto così salutare Renzini: “Ringrazio Cesare per il lavoro svolto in questi tre anni al mio fianco. Ha dato un contributo fondamentale alla crescita della società e al percorso intrapreso dal Pontelungo in questo periodo di cambiamento e sviluppo, facendo un grosso lavoro a livello organizzativo. Suo il merito di aver ripristinato la squadra Juniores dopo 20 anni di assenza, scrivendo una pagina indelebile della sua storia, conquistando i playoff per l’ammissione al campionato regionale. Gli auguro il meglio per il futuro: non sarà un addio, ma un arrivederci. Grazie Cesare per tutto quello che hai fatto”.

Anche Cesare Renzini ha voluto lasciare un messaggio di saluto alla famiglia granata: “Lascio una grande Società, in continua crescita, dagli importanti valori sportivi e soprattutto umani. Sarò per sempre grato al Presidente Michele Neri, per avermi permesso di potere fare parte del Pontelungo. Con Michele, voglio ringraziare nel modo più sentito possibile i compagni di viaggio di questi tre anni intensi e meravigliosi, il Vice Presidente Marco Fiorile, il DS Salvatore Curri, i mister Fabio Zanardini e Fabrizio Accame, i dirigenti Giuseppe Barreca e Salvatore De Prisco, la “Presidentessa” Laura Furfaro. E per ultimi, ma non per importanza, tutti i ragazzi di Prima Squadra e Juniores che, oltre ai risultati sportivi, hanno sempre lottato e dato tutto per questi colori dimostrando un grande spirito di sacrificio ed un forte senso di appartenenza. Grazie di tutto, dal profondo del cuore. Forza Pontelungo!”.