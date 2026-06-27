Tornei Estivi | Quinto Trofeo Città di Albenga: Interno Uno - M Infissi sarà la grande finale di domenica sera

I verdetti dei match di ritorno delle semifinali sono ufficiali: la finalissima del Trofeo Città di Albenga ha le sue due protagoniste. A contendersi il prestigioso titolo saranno i campioni in carica di Interno Uno e la solidissima formazione i M Infissi.

La prima semifinale di ritorno ha regalato cento minuti di pura battaglia agonistica tra Ferrara Costruzioni e M Infissi, reduci dall'1-1 dell'andata. Dopo un primo tempo molto bloccato la partita è esplosa nei minuti finali del tempo regolamentare.

Al 42' della ripresa è il Ferrara Costruzioni a sbloccare l'equilibrio grazie a Laonardo Carastro, fulmineo nel trafiggere Romano sul palo lungo dopo uno scambio stretto da calcio d'angolo. La gioia dura però appena sessanta secondi: sul capovolgimento di fronte, Abdlaoui riceve un preciso assist verticale da Zouita e spacca la porta siglando l'immediato 1-1.

L'equilibrio persiste anche nel primo tempo supplementare, ma a un passo dai calci di rigore, al minuto 59, Frazzetto fa saltare il banco: un tiro al volo spedito dritto sotto l'incrocio dei pali che regala a M Infissi il pass per la finalissima e spegne le speranze di Ferrara Costruzioni.





La seconda semifinale vedeva i detentori del titolo di Interno Uno costretti a rimontare il 2-1 subìto all'andata contro Sport Ancash.

La svolta del match arriva nelle battute finali del primo tempo: al 27' Edoardo Prudente lascia andare il collo destro trovando la rete del vataggio. Passano due minuti e la situazione per Sport Ancash precipita: Negro rimedia un cartellino rosso diretto per un intervento in scivolata tanto inutile quanto fuori tempo, lasciando i suoi in inferiorità numerica per il resto dell'incontro.

Nella ripresa, Sport Ancash si aggrappa alle parate monumentali del proprio portiere per restare in partita, ma al 30' deve arrendersi al raddoppio: Sancinito disegna un perfetto assist al centro dell'area e L- Beluffi deposita in rete il tap-in del 2-0. Il finale diventa incandescente.Sport Ancash va a un passo dal gol che riaprirebbe i giochi con Mariani (clamoroso salvataggio sulla linea di Genduso a portiere battuto), mentre sul ribaltamento di fronte Interno Uno fallisce il colpo del definitivo ko. Al triplice fischio esplode la festa di Interno Uno, pronto a difendere il titolo per il secondo anno consecutivo.