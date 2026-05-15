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Ciclismo | 15 maggio 2026, 15:00

Giro E, la corsa con le bici a pedalata assistita partirà da Savona: spazio ad un circuito cittadino

Il 21 maggio partiranno alle 11.45. Non verranno chiuse le strade. Presenti ex campioni del passato

Prima quindi del passaggio del Giro d'Italia che scatterà da Imperia e che attraverserà il savonese sull'Aurelia da Albenga ad Albisola Superiore per poi toccare Stella, Sassello e arrivare a Novi Ligure, prenderà il via la gara con le bici da corsa a pedalata assistita.

Dal comune capoluogo per la nona tappa di 90.2 km, partiranno alle 11.45, tra le 12.20 e le 12.26 (a seconda della media, dai 26 ai 22 km/h) saranno poi a Stella e tra le 12.58 e le 13.15 a Sassello. Con l'arrivo a Novi previsto tra le 15.12 e le 15.53.

A Savona spazio ad un circuito cittadino con il via da Piazza Sisto e il transito in via Paleocapa, via Gramsci, Corso Mazzini, Corso Tardy e Benech, la svolta a sinistra in via Carissimo e Crotti, Corso Vittorio Veneto, Corso Colombo per poi tornare in corso Mazzini, Via Gramsci e dirigersi verso Albissola.

La corsa non comporterà la sospensione della circolazione veicolare (per il Giro d'Italia professionisti invece chiuderanno 2 ore e mezza prima del transito.ndr) in quanto i partecipanti dovranno rispettare le disposizioni del Codice della Strada e circoleranno ad una sola corsia scortati dalla polizia.  Il traffico verrà chiuso solo in Via Paleocapa per qualche minuto perché transiterrano contromano.

I professionisti invece dopo essere arrivati a Vado, transiterrano da via Nizza raggiungeranno Corso Vittorio Veneto, Corso Colombo, svolterannl in via Guidobono e dopo Corso Mazzini attraverseranno via Giacchero, via Niella, Piazza Mameli, via Paleocapa, Piazza Leon Pancaldo, Lungomare Matteotti per poi dirigersi verso Albissola.

Al Giro E sono 29 i team protagonisti quest’anno: 16 gli Official Team che prendonk parte a tutte le tappe, 13 invece i Daily Team che si vedranno solo in una o qualche tappa.

Oltre ai diversi ospiti che compongono il gruppo sono presenti ex grandi campioni di ciclismo come Gianni Bugno (Valsir), Claudio Chiappucci (Regina), Igor Astarloa (Valsir), Damiano Cunego (Continental) e Andrea Tafi (Autostrade per l’Italia), affiancati dagli ex professionisti Marta Bastianelli (Tudor), Marco Canola (Virgin Active) e Giacomo Nizzolo (RCS Sports & Events).
Presente anche la conduttrice Justine Mattera (Enel) e diversi capitani come Amedeo Tabini (Citroën), Emiliano Cantagallo (Sara Assicurazioni), Lello Ferrara (Italia.it), ma anche il paraciclista e triatleta Andrea Pusateri (Rovagnati), il musicista e producer Davide Ferrario (ETJCA TicketOne), il dj Federico Scavo e la giornalista e presentatrice Stefania Andriola (RCS Sport).

In allegato la cronotabella con i passaggi orari


 


 

Luciano Parodi

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