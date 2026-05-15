Giro E, la corsa con le bici a pedalata assistita partirà da Savona: spazio ad un circuito cittadino

Prima quindi del passaggio del Giro d'Italia che scatterà da Imperia e che attraverserà il savonese sull'Aurelia da Albenga ad Albisola Superiore per poi toccare Stella, Sassello e arrivare a Novi Ligure, prenderà il via la gara con le bici da corsa a pedalata assistita.

Dal comune capoluogo per la nona tappa di 90.2 km, partiranno alle 11.45, tra le 12.20 e le 12.26 (a seconda della media, dai 26 ai 22 km/h) saranno poi a Stella e tra le 12.58 e le 13.15 a Sassello. Con l'arrivo a Novi previsto tra le 15.12 e le 15.53.

A Savona spazio ad un circuito cittadino con il via da Piazza Sisto e il transito in via Paleocapa, via Gramsci, Corso Mazzini, Corso Tardy e Benech, la svolta a sinistra in via Carissimo e Crotti, Corso Vittorio Veneto, Corso Colombo per poi tornare in corso Mazzini, Via Gramsci e dirigersi verso Albissola.

La corsa non comporterà la sospensione della circolazione veicolare (per il Giro d'Italia professionisti invece chiuderanno 2 ore e mezza prima del transito.ndr) in quanto i partecipanti dovranno rispettare le disposizioni del Codice della Strada e circoleranno ad una sola corsia scortati dalla polizia. Il traffico verrà chiuso solo in Via Paleocapa per qualche minuto perché transiterrano contromano.

I professionisti invece dopo essere arrivati a Vado, transiterrano da via Nizza raggiungeranno Corso Vittorio Veneto, Corso Colombo, svolterannl in via Guidobono e dopo Corso Mazzini attraverseranno via Giacchero, via Niella, Piazza Mameli, via Paleocapa, Piazza Leon Pancaldo, Lungomare Matteotti per poi dirigersi verso Albissola.

Al Giro E sono 29 i team protagonisti quest’anno: 16 gli Official Team che prendonk parte a tutte le tappe, 13 invece i Daily Team che si vedranno solo in una o qualche tappa.

Oltre ai diversi ospiti che compongono il gruppo sono presenti ex grandi campioni di ciclismo come Gianni Bugno (Valsir), Claudio Chiappucci (Regina), Igor Astarloa (Valsir), Damiano Cunego (Continental) e Andrea Tafi (Autostrade per l’Italia), affiancati dagli ex professionisti Marta Bastianelli (Tudor), Marco Canola (Virgin Active) e Giacomo Nizzolo (RCS Sports & Events).

Presente anche la conduttrice Justine Mattera (Enel) e diversi capitani come Amedeo Tabini (Citroën), Emiliano Cantagallo (Sara Assicurazioni), Lello Ferrara (Italia.it), ma anche il paraciclista e triatleta Andrea Pusateri (Rovagnati), il musicista e producer Davide Ferrario (ETJCA TicketOne), il dj Federico Scavo e la giornalista e presentatrice Stefania Andriola (RCS Sport).

In allegato la cronotabella con i passaggi orari







