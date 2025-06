Calcio, Rivasamba. Rivoluzione tecnica in vista, cambio della guardia per mister Del Nero e il ds Gandolfo

Novità in vista per il Rivasamba dopo una stagione quasi eterna. La formazione arancionera ha dovuto arrendersi nella finale playoff contro lo Scanzorosciate, facendo così sfumare così il sogno della promozione in Serie D.

In casa calafata si sono infatti aperti nuovi scenari sul fronte dirigenziale e tecnico. Il direttore sportivo Giacomo Gandolfo e l’allenatore Davide Del Nero non faranno più parte dei quadri orange nella prossima stagione. La società sui propri canali social ha confermato il nome del nuovo ds: Nicola Portoricco. Nei prossimi giorni è atteso anche l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore, chiamato a rilanciare le ambizioni del Rivasamba dopo il secondo posto nella regular season alle spalle del Celle Varazze.