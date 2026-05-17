Calcio | Prima Categoria. Virtus Sanremese e Lavagna a Noli per la Coppa, primo round playout tra Cisano e Borghetto

Archiviata la stagione regolare, la Prima Categoria ligure continua comunque a regalare tantissimi motivi di interesse, tra squadre ancora impegnate nella corsa ai trofei e altre chiamate a difendere la permanenza nella categoria.

Partiamo dal “Mazzucco” di Noli, dove alle 16 andrà in scena la finale di Coppa Liguria. A contendersi il trofeo saranno il Lavagna 2.0 e la Virtus Sanremese, due delle protagoniste assolute dell’annata e già certe del salto in Promozione dopo aver dominato i rispettivi gironi.

Prima della sfida, tra l'altro, si celebreranno i padroni di casa della Nolese per la vittoria del Girone B di Seconda.

Se in vetta si festeggia, nella parte bassa della classifica restano ancora da definire alcuni verdetti pesanti. Nel girone A spazio infatti al playout tra Cisano e Borghetto. Primo atto al "Raimondo" alle 16:30, il ritorno è fissato per domenica prossima al “Carlo Oliva” di Borghetto Santo Spirito. Una stagione quasi opposta per le formazioni di Porcella e Perrone, con i granata in netta risalita durante il girone di ritorno.

Più articolata invece la situazione nel girone B, dove l’equilibrio in classifica ha reso necessario uno spareggio preliminare. Al “San Carlo” di Voltri, con calcio d’inizio alle 15, Sciarbo & Cogo e Dinamo Apparizione si giocheranno tutto in novanta minuti. Chi uscirà sconfitto saluterà direttamente la categoria, mentre la vincente dovrà affrontare la Virtus Don Bosco nel playout definitivo.