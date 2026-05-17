Calcio | Nolese. Nel giorno della festa i biancorossi piangono la scomparsa di Corrado Teneggi

La nota biancorossa:

Con la festa per la promozione in Prima Categoria e la consena della coppa, la Nolese vive oggi una giornata storica ma anche di profondo dolore per la scomparsa di Corrado Teneggi, ex giocatore e allenatore biancorosso.

Proprio Corrado fu l’ultimo allenatore a portare la Nolese in Prima Categoria negli anni ’70. Un destino speciale ha voluto che il suo addio arrivasse nel giorno del ritorno della squadra in quella categoria che lui aveva conquistato tanti anni fa.

Figura storica del calcio dilettantistico savonese, Teneggi resterà nel cuore di tutti per la sua passione, la semplicità e l’amore per la Nolese.

Ciao Corrado, oggi quella coppa parla anche di te.