"Cresc.i in Bike", 120 i partecipanti alla pedalata in rosa per Savona (FOTO)

120 iscritti per una 23esima edizione della "Cresc.i in Bike" da record con una pedalata non competitiva a favore del progetto Renzino Astengo.

Domenica scorsa tanti bambini con le loro famiglie hanno percorso 9 km partendo da Piazza Sisto e attraversando la città di Savona con le loro due ruote vestiti di rosa.

"Un doveroso ringraziamento ai militi della Croce Bianca Savona e agli agenti della Polizia Municipale del Comune di Savona presenti con vetture, moto e bike ma preziosa la collaborazione di tutte le staffette di supporto per il presidio sugli incroci, a questo proposito da sottolineare l'importante la collaborazione dei commissari di percorso Marshal Rally Savona - spiegano dall'associazione Cresc.i -

Generoso il supporto al materiale, gadget e generi di conforto dell'associazione Chicchi di riso. Un grazie speciale per i nostri Volontari, sono stati fantastici nell'allestimento e nella gestione delle iscrizioni e alla fine anche le premiazioni con la presenza dell'assessore allo Sport Francesco Rossello".

Importante poi il momento della premiazione del gruppo ciclistico AC Millenium di Cairo Montenottte, uno dei più numerosi, che ha consegnato un assegno di 1000 euro all'associazione raccolti in occasione della loro manifestazione "Randobefana". Significativa anche la partecipazione dell'associazione "A ruota libera" con le bici modificate adatte al trasporto dei disabili. Il più piccolo a partecipare è stato Tommaso, 4 anni e mezzo premiato insieme agli altri partecipanti.

La "Cresc.i in Bike" fa parte della XVIII edizione della Settimana dell'Infanzia scattata sabato 16 maggio e si concluderà domenica 24 con un programma ricco di iniziative dedicate ai più piccoli e alla cittadinanza, tra sport, incontri e momenti di aggregazione.

iL calendario prevede poi il convegno “Volontà e Passione”, in programma oggi,martedì 19 maggio nella Sala Rossa del Comune di Savona. All’incontro interverranno, tra gli altri, la vicesindaco Elisa Di Padova e il primario Alberto Gaiero dell’IRCCS Gaslini di Savona e Pietra Ligure, con un focus su esperienze, cure e prospettive legate all’età pediatrica.

La manifestazione si concluderà con due eventi simbolici: il concerto della Babilonia Ethnic Band sul Priamar, in programma sabato 23 maggio, e l’esposizione di auto e moto storiche in Darsena, prevista per domenica 24 maggio, a chiusura della settimana.

Un programma diffuso che coinvolge città e cittadini, promosso dall’associazione Cresc.i OdV, con l’obiettivo di mettere al centro l’infanzia attraverso cultura, sport e partecipazione.

In allegato il calendario completo della Settimana dell'Infanzia.





