Calcio, Finale. Dagnino chiama la rinascita giallorossa: "Abbiamo ritrovato unità d'intenti nel momento decisivo, questa piazza merita campionati diversi" (VIDEO)

Ha detto bene Diego Dagnino nelle dichiarazioni post partita: vedere sia il Finale che il Ventimiglia l'una di fronte all'altra per evitare la retrocessione in Prima Categoria ha fatto a tutti gli addetti ai lavori un certo effetto.

Il percorso stagionale però non mente, come ha raccontato il centrocampista ai giallorossi sono spesso mancate compattezza e unità di intenti, ritrovati in corso d'opera con il ritorno di mister Delfino.

Una dedica speciale, arrivata anche da parte dell'allenatore, è stata ribadita per Aldo Iannotta subito dopo la vittoria del Morel e la conquista della salvezza.