Savona accoglie il Giro d’Italia: il centro città pronto a trasformarsi in un villaggio rosa, strade chiuse dalle 12.30

Savona torna a tingersi di rosa. Giovedì 21 maggio la città ospiterà la partenza della 9ª tappa del Giro d’Italia E-Bike, la Savona – Novi Ligure, confermandosi ancora una volta protagonista di uno degli eventi sportivi più amati dal pubblico italiano. È la seconda volta in pochi anni che Savona accoglie una partenza del Giro E: già nel 2024 era stata infatti sede della tappa Savona – Andora.

Il Giro d’Italia E-Bike è l’evento cicloturistico che si svolge in contemporanea con il Giro d’Italia, utilizzando biciclette da corsa a pedalata assistita. Un’iniziativa che unisce sport, promozione del territorio e sensibilizzazione ai temi della mobilità sostenibile e della tutela ambientale.

A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione sarà la presenza al via di grandi nomi del ciclismo come Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Damiano Cunego, Andrea Tafi, Igor Astarloa e Giacomo Nizzolo. Accanto a loro, una presenza d’eccezione: Justine Mattera, capitana “prestata” al ciclismo dal mondo dello spettacolo.

Per l’occasione, il cuore della città si trasformerà in un grande villaggio dedicato allo sport e alla sostenibilità. L’area dell’evento interesserà piazza Sisto IV, via Manzoni, corso Italia e via Astengo, mentre in piazza del Popolo saranno allestiti i box delle squadre partecipanti.

All’interno del villaggio saranno presenti stand espositivi e due palchi che, a partire dalle ore 9.00, ospiteranno la presentazione delle squadre e numerosi momenti di intrattenimento. Protagoniste anche le eccellenze sportive savonesi, che verranno intervistate durante lo spettacolo pre-partenza. Inoltre, grazie alla concomitanza con il Meeting internazionale di atletica “Città di Savona”, in programma il giorno precedente alla Fontanassa, alcuni campioni dell’atletica porteranno il loro saluto al pubblico savonese dal palco centrale.

I PERCORSI

E-bike: la partenza è prevista alle ore 11.40 da piazza Sisto IV. Il percorso cittadino attraverserà via Paleocapa, piazza Leon Pancaldo, via Gramsci, corso Mazzini, corso Tardy & Benech, via Carissimo & Crotti, via Cherubini, corso Vittorio Veneto, corso Colombo, via Guidobono, nuovamente corso Mazzini, via Giacchero, via Niella, piazza Mameli, via Paleocapa, piazza Leon Pancaldo e quindi l’Aurelia in direzione Albisola e Stella. Il transito della carovana in città durerà complessivamente circa dieci minuti.

Professionisti: La corsa seguirà il percorso della Milano-Sanremo in senso inverso fino a corso Mazzini, per poi proseguire in via Giacchero, via Niella, piazza Mameli, via Paleocapa, piazza Leon Pancaldo e quindi sull’Aurelia verso Albisola. Il passaggio del gruppo a Savona è previsto indicativamente tra le ore 15.00 e le 15.15, in base alla velocità media di gara.

IMPATTO SUL TRAFFICO E DISPOSIZIONI

Villaggio e box: Il villaggio si svilupperà nell'isola pedonale tra p.zza Sisto, c.so Italia, via Astengo e via Manzoni (verrà chiusa tutta). L'area box occuperà la zona di piazza del Popolo solitamente destinata al mercato. Nella giornata di Giovedì 21 verrà chiusa al traffico l'area di p.zza del Popolo e via Paleocapa come nelle giornate di mercato. Tuttavia, per consentire le operazioni di montaggio delle strutture che avverranno già nel pomeriggio di mercoledì 20, si procederà con la rimozione della auto. Si suggerisce quindi di fare attenzione alle segnalazioni per tutte le vie dove sarà vietato il parcheggio e previste le rimozioni (con particolare riferimento, tra le altre, a via Paleocapa, via Manzoni, p.zza del Popolo compreso il parcheggio libero accanto al Tribunale).

E-bike: La corsa e-bike non comporterà particolari disagi perché avverrà a traffico aperto, quindi senza chiusura anticipata delle strade e con scorta in testa e coda del gruppo che, nel tratto cittadino, procederà compatto e lascerà la città in circa 10-15'.

Giro professionisti: Maggiori problemi per il passaggio del giro professionisti, poiché i protocolli prevedono che le strade debbano essere chiuse 2h e 30' prima del passaggio della corsa, quindi intorno alle 12.30. Per regolare il corretto deflusso in uscita dalle scuole, verrà emessa un'ordinanza con la quale si chiederà ai Dirigenti scolastici di nidi, scuole dell'infanzia e scuole primarie di primo e secondo grado, di disporre l'uscita degli alunni tra le 11.30 e le 12.00 con l'eccezione delle classi per le quali è previsto il tempo continuato fino alle 16 che potranno uscire regolarmente all'orario previsto. I Dirigenti degli Istituti di Istruzione Superiore invece potranno determinare l'orario di uscita degli studenti sulle base delle esigenze organizzative di ogni singolo Istituto, informando degli orari di chiusura delle strade e dei conseguenti possibili disagi.