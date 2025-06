Il tennis unisce: a Garlenda la terza tappa del circuito nazionale FISDIR

Sono stati cinquantuno gli atleti che nel weekend si sono sfidati nelle undici categorie sui campi da tennis di Garlenda nella terza tappa del circuito nazionale di Tennis FISDIR

Provenienti non solo dalla Liguria ma da tutto il nord Italia.

Il Torneo è stato anche il momento per la conclusione del progetto Voléé, realizzato grazie alla collaborazione tra il Tennis Club Garlenda e la Cooperativa Jobel con il sostegno della Fondazione De Mari e del Comune di Garlenda, ha confermato non solo il valore dello sport, in questo caso il tennis e le attività di piscina, quale fattore di inclusione e sostegno nella progettazione riabilitativa per le persone con disabilità, ma soprattutto il valore che, per Anffas Albenga e Coop Jobel, hanno la rete sociale e territoriale nell’offrire attività che possano valorizzare sia il benessere e la salute delle persone più fragili sia di sostenere e sollevare le famiglie.

“Il torneo è stato un grande successo, oltre ogni aspettativa, sia nei numeri che per la qualità di gioco espresso, sia dagli atleti che vengono a Garlenda da anni, sia dai nuovi, giovani e molto forti.

I ringraziamenti vanno al direttivo del circolo di tennis, ai gestori del ristorante, agli arbitri, tutti i volontari, gli sponsor, gli atleti e gli accompagnatori e i loro genitori, tutti hanno contribuito non solo perché si potesse giocare a tennis nel modo migliore, ma si creasse un ambiente molto famigliare con momenti conviviali importanti, apprezzato proprio da tutti. L’appuntamento è per l’anno prossimo con la quindicesima edizione.” è il commento del Sindaco di Garlenda Alessandro Navone.

Il torneo è stata anche l’occasione per incontrare il neoeletto Presidente del Comitato Paralimpico della Liguria Dario Della Gatta al quale vanno i migliori auguri di buon lavoro.