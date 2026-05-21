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Calcio | 21 maggio 2026, 19:48

Calcio | Veloce. Maurizio Oliva è il nuovo responsabile del Settore Giovanile

Calcio | Veloce. Maurizio Oliva è il nuovo responsabile del Settore Giovanile

Una svolta importante nei quadri dirigenziali della Veloce è stata annunciata nel pomeriggio odierno.

Giancarlo Aismondo non sarà più infatti il responsabile del vivaio granata: al suo posto è stato designato Maurizio Oliva.

"Il Consiglio Direttivo della FBC Veloce 1910 comunica di aver ratificato le dimissioni presentate dal sig. Giancarlo Aismondo, al quale porge i più sinceri ringraziamenti per l’impegno profuso nelle due passate stagioni quale responsabile del proprio settore giovanile.

Contestualmente la stessa società granata ufficializza quale nuovo responsabile del proprio SG il sig. Maurizio Oliva, al quale porge il più sincero benvenuto con gli auguri di buon lavoro".

Redazione

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