Giudice Sportivo | Playoff Seconda Categoria, i provvedimenti nel gruppo del ripescaggio

GARE PLAY OFF CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 16/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
SORRENTINO GINO MICHELE (COLLI 2024)
TORRE ROBERTO (RECCO 2019)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRUNETTI BORGHI RICCARDO (RECCO 2019)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CILIA MARCO (RECCO 2019)
Al termine della gara tentava di aggredire per tre volte i calciatori della squadra avversaria non riuscendoci grazie all'intervento dei propri compagni.
I AMMONIZIONE DIFFIDA
FERULLI DIEGO (COLLI 2024)
BENVENUTO ANDREA (RECCO 2019)
MASSONE FELIPE (RECCO 2019)
SCARFO FEDERICO (RECCO 2019)
TURRINI FILIPPO (RECCO 2019)
GARE DEL 17/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
NAJARRO BULEJE ENZO ALBERT (SASSELLO)