Calcio | 21 maggio 2026, 19:02

Giudice Sportivo | Playoff Seconda Categoria, i provvedimenti nel gruppo del ripescaggio

GARE PLAY OFF CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 16/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SORRENTINO GINO MICHELE (COLLI 2024)
TORRE ROBERTO (RECCO 2019)
 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUNETTI BORGHI RICCARDO (RECCO 2019)
 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CILIA MARCO (RECCO 2019)

Al termine della gara tentava di aggredire per tre volte i calciatori della squadra avversaria non riuscendoci grazie all'intervento dei propri compagni.
 

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FERULLI DIEGO (COLLI 2024)
BENVENUTO ANDREA (RECCO 2019)
MASSONE FELIPE (RECCO 2019)
SCARFO FEDERICO (RECCO 2019)
TURRINI FILIPPO (RECCO 2019)
 

GARE DEL 17/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

NAJARRO BULEJE ENZO ALBERT (SASSELLO)

