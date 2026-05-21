Giudice Sportivo, Prima Categoria. Diffidato il Multedo, squalifica del campo per lo Spezia Popolare

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 17/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BATTAGLIA MARCO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
BROSO FRANCESCO (DINAMO SANTIAGO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LEOTTA GABRIELE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CHIAPPINO LEONARDO JOSHUA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
GARE PLAY OFF DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 16/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 450,00 MULTEDO 1930
DIFFIDA
Per la condotta di un proprio sostenitore il quale al minuto 11 del secondo tempo supplementare, rivolgeva ripetutamente espressioni ingiuriose nei confronti del massaggiatore della società ospitante dopodiché scavalcava la recinzione ed entrava sul tdg tentando di raggiungere il predetto tesserato, senza tuttavia riuscirvi poiché prontamente trattenuto da alcuni calciatori della propria società. In tale frangente, tentava inoltre di colpire con dei calci i dirigenti e i calciatori della squadra ospitante. Lo stesso veniva poi allontanato con difficoltà dopo alcuni minuti.
Al termine della gara, alcuni sostenitori rivolgevano alla terna riverse espressioni ingiuriose e veniva lanciata una lattina verso il ddg che transitava a pochi cm dall'orecchio.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 4/ 6/2026
DEVENUTO MAURIZIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
AVELLANO ANDREA (PSM RAPALLO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BRUZZESE GIUSEPPE (G.S. GRANAROLO)
Al 49' st rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose e irriguardose (sanzione bilanciata tenuto conto del ruolo di capitano ricoperto e le scuse presentate a fine gara).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RUSSOTTI RENATO (G.S. GRANAROLO)
(Sanzione ridotta per le sentite scuse presentate a fine gara).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CORRADI EDOARDO (G.S. GRANAROLO)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
CUMAN DAVIDE (BORGO INCROCIATI)
FURNO ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
MIRACOLI LUCA (BORGO INCROCIATI)
QUATTRONE VINCENZO (BORGO INCROCIATI)
ROMEI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
BORACCHI FEDERICO (G.S. GRANAROLO)
BRUZZESE GIUSEPPE (G.S. GRANAROLO)
GALLUCCIO ALESSIO (G.S. GRANAROLO)
SEMINO RICCARDO (G.S. GRANAROLO)
BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)
BRUNO MATTIA (MULTEDO 1930)
CHIRIVINO IVAN (MULTEDO 1930)
GIULIANINO ALESSIO (MULTEDO 1930)
STILO FRANCESCO (MULTEDO 1930)
CIMIERI ANURA (PSM RAPALLO)
DELFINO FEDERICO (PSM RAPALLO)
IANNELLI LUCA (PSM RAPALLO)
RAVETTINO LUCA (PSM RAPALLO)
ALPHA GALLO OUMAR (RABONA VIA DELLACCIAIO)
GERBAUDO MAURIZIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MOSCHILLO MARCO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MOLADORI DAVIDE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
GARE DEL 17/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:
CALCIO POPOLARE SPEZIA 2 gare
V.D.G.
AMMENDA
Euro 1.000,00 CALCIO POPOLARE SPEZIA
Per la condotta dei propri sostenitori i quali causavano il ritardato inizio della gara lanciando alcuni fumogeni e provocando un piccolo rogo sul prato dietro alle panchine. All'entrata in campo delle squadre lanciavano in direzione della panchina della società ospitante alcuni rotoli di carta igienica e alcune lattine di birra piene.
Nel corso del primo tempo, inoltro, lanciavano ulteriormente dei fumogeni provocando altri piccoli roghi e lanciavano altre lattine e pile di tipo C verso il tdg e la panchina della società ospitante, senza colpire nessuno.
In tali frangenti venivano anche lanciati alcuni petardi nei pressi della panchina avversaria limitando per alcuni minuti l'udito di alcuni componenti della stessa.
Giunta sul posto una pattuglia dei Carabinieri è stato disposto l’attesa dell’inizio del secondo tempo di gara per far sopraggiungere alcuni rinforzi nel secondo tempo, in particolare ai minuti 16, 21, 25, 30, 37,42, sputavano all'indirizzo del AA2 colpendolo alla schiena e alla testa almeno 4 delle 6 volte citate.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 4/ 6/2026
ASSIAN KEIVAN (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
SCAPPAZZONI ALESSIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
VASARELLI DANIELE (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
GARE PLAY OUT PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 16/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BONAVENTURA ROBERTO (COGORNESE)
PAGGINI DANIELE GIOVANN (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)
BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
GUZZO FRANCESCO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
GARE DEL 17/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
SALESIANI MICHELE (BRU.BORG.LUX)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 28/ 5/2026
MACCHINI CRISTIAN (BOLANESE)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
MACCHINI CRISTIAN (BOLANESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRISELLI VITTORIO (BOLANESE)
FERRARI MICHELANGELO (BRU.BORG.LUX)
ARDISSONE AMEDEO (CISANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
CECCHINELLI MANUEL (BOLANESE)
SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)
TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)
GATTO DAVIDE (BORGHETTO 1968)
QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)
BLEVE FRANCESCO (BRU.BORG.LUX)
FAGANDINI TOMMASO (BRU.BORG.LUX)