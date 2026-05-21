Giudice Sportivo, Prima Categoria. Diffidato il Multedo, squalifica del campo per lo Spezia Popolare

Nei playout un turno per Ardissone del Cisano

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 17/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BATTAGLIA MARCO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
 

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BROSO FRANCESCO (DINAMO SANTIAGO)
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LEOTTA GABRIELE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
 

AMMONIZIONE (VI INFR)

CHIAPPINO LEONARDO JOSHUA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

GARE PLAY OFF DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 16/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 450,00 MULTEDO 1930

DIFFIDA

Per la condotta di un proprio sostenitore il quale al minuto 11 del secondo tempo supplementare, rivolgeva ripetutamente espressioni ingiuriose nei confronti del massaggiatore della società ospitante dopodiché scavalcava la recinzione ed entrava sul tdg tentando di raggiungere il predetto tesserato, senza tuttavia riuscirvi poiché prontamente trattenuto da alcuni calciatori della propria società. In tale frangente, tentava inoltre di colpire con dei calci i dirigenti e i calciatori della squadra ospitante. Lo stesso veniva poi allontanato con difficoltà dopo alcuni minuti.

Al termine della gara, alcuni sostenitori rivolgevano alla terna riverse espressioni ingiuriose e veniva lanciata una lattina verso il ddg che transitava a pochi cm dall'orecchio.
 

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 4/ 6/2026

DEVENUTO MAURIZIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
 

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

AVELLANO ANDREA (PSM RAPALLO)
 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BRUZZESE GIUSEPPE (G.S. GRANAROLO)

Al 49' st rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose e irriguardose (sanzione bilanciata tenuto conto del ruolo di capitano ricoperto e le scuse presentate a fine gara).
 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RUSSOTTI RENATO (G.S. GRANAROLO)

(Sanzione ridotta per le sentite scuse presentate a fine gara).
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORRADI EDOARDO (G.S. GRANAROLO)
 

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CUMAN DAVIDE (BORGO INCROCIATI)
FURNO ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
MIRACOLI LUCA (BORGO INCROCIATI)
QUATTRONE VINCENZO (BORGO INCROCIATI)
ROMEI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
BORACCHI FEDERICO (G.S. GRANAROLO)
BRUZZESE GIUSEPPE (G.S. GRANAROLO)
GALLUCCIO ALESSIO (G.S. GRANAROLO)
SEMINO RICCARDO (G.S. GRANAROLO)
BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)
BRUNO MATTIA (MULTEDO 1930)
CHIRIVINO IVAN (MULTEDO 1930)
GIULIANINO ALESSIO (MULTEDO 1930)
STILO FRANCESCO (MULTEDO 1930)
CIMIERI ANURA (PSM RAPALLO)
DELFINO FEDERICO (PSM RAPALLO)
IANNELLI LUCA (PSM RAPALLO)
RAVETTINO LUCA (PSM RAPALLO)
ALPHA GALLO OUMAR (RABONA VIA DELLACCIAIO)
GERBAUDO MAURIZIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MOSCHILLO MARCO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MOLADORI DAVIDE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
 

GARE DEL 17/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

SOCIETA'

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

CALCIO POPOLARE SPEZIA 2 gare

V.D.G.

AMMENDA

Euro 1.000,00 CALCIO POPOLARE SPEZIA

Per la condotta dei propri sostenitori i quali causavano il ritardato inizio della gara lanciando alcuni fumogeni e provocando un piccolo rogo sul prato dietro alle panchine. All'entrata in campo delle squadre lanciavano in direzione della panchina della società ospitante alcuni rotoli di carta igienica e alcune lattine di birra piene.

Nel corso del primo tempo, inoltro, lanciavano ulteriormente dei fumogeni provocando altri piccoli roghi e lanciavano altre lattine e pile di tipo C verso il tdg e la panchina della società ospitante, senza colpire nessuno.

In tali frangenti venivano anche lanciati alcuni petardi nei pressi della panchina avversaria limitando per alcuni minuti l'udito di alcuni componenti della stessa.

Giunta sul posto una pattuglia dei Carabinieri è stato disposto l’attesa dell’inizio del secondo tempo di gara per far sopraggiungere alcuni rinforzi nel secondo tempo, in particolare ai minuti 16, 21, 25, 30, 37,42, sputavano all'indirizzo del AA2 colpendolo alla schiena e alla testa almeno 4 delle 6 volte citate.
 

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 4/ 6/2026

ASSIAN KEIVAN (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
 

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SCAPPAZZONI ALESSIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
VASARELLI DANIELE (CALCIO POPOLARE SPEZIA)

 

GARE PLAY OUT PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 16/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONAVENTURA ROBERTO (COGORNESE)
PAGGINI DANIELE GIOVANN (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
 

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)
BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
GUZZO FRANCESCO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
 

GARE DEL 17/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SALESIANI MICHELE (BRU.BORG.LUX)
 

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 28/ 5/2026

MACCHINI CRISTIAN (BOLANESE)
 

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MACCHINI CRISTIAN (BOLANESE)
 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRISELLI VITTORIO (BOLANESE)
FERRARI MICHELANGELO (BRU.BORG.LUX)
ARDISSONE AMEDEO (CISANO)
 

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CECCHINELLI MANUEL (BOLANESE)
SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)
TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)
GATTO DAVIDE (BORGHETTO 1968)
QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)
BLEVE FRANCESCO (BRU.BORG.LUX)
FAGANDINI TOMMASO (BRU.BORG.LUX)

