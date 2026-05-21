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Calcio | 21 maggio 2026, 19:03

Giudice Sportivo | Promozione. I provvedimenti playoff e playout

Le sanzioni per gli spareggi

Giudice Sportivo | Promozione. I provvedimenti playoff e playout

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PROMOZIONE

GARE DEL 17/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

RAFFO MATTIA (ANGELO BAIARDO)
CHIARABINI ALESSIO (PRAESE 1945)
CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)
DE SIMONE ANDREA (PRAESE 1945)
RASO MARCO (PRAESE 1945)
SILVESTRI MARCO (SAVONA F.B.C. 1907)
PIROLI NELSON (VALLESCRIVIA 2018)
ZUNINO JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)
 

GARE PLAY OUT CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 17/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 4/ 6/2026

CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)
FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MALINCONICO FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)
 

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO)
CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)
FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)
 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)
 

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GUELFI NICOLA (LEVANTO CALCIO)
LAGAXIO LORENZO (LEVANTO CALCIO)
VARSI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)
LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)
CALLA LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
LANZA FILIPPO (SUPERBA CALCIO 2017)
OTTOGALLI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)
SACCO GIACOMO (SUPERBA CALCIO 2017)
ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)
GALASSI MANUEL (TARROS SARZANESE SRL)
GIOVANNONI ISAIA (TARROS SARZANESE SRL)
PAGLIARI LEONE (TARROS SARZANESE SRL)

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