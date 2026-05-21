Giudice Sportivo | Promozione. I provvedimenti playoff e playout

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PROMOZIONE
GARE DEL 17/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
RAFFO MATTIA (ANGELO BAIARDO)
CHIARABINI ALESSIO (PRAESE 1945)
CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)
DE SIMONE ANDREA (PRAESE 1945)
RASO MARCO (PRAESE 1945)
SILVESTRI MARCO (SAVONA F.B.C. 1907)
PIROLI NELSON (VALLESCRIVIA 2018)
ZUNINO JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)
GARE PLAY OUT CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 17/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 4/ 6/2026
CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)
FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
MALINCONICO FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO)
CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)
FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
GUELFI NICOLA (LEVANTO CALCIO)
LAGAXIO LORENZO (LEVANTO CALCIO)
VARSI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)
LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)
CALLA LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
LANZA FILIPPO (SUPERBA CALCIO 2017)
OTTOGALLI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)
SACCO GIACOMO (SUPERBA CALCIO 2017)
ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)
GALASSI MANUEL (TARROS SARZANESE SRL)
GIOVANNONI ISAIA (TARROS SARZANESE SRL)
PAGLIARI LEONE (TARROS SARZANESE SRL)