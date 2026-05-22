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Calcio | 22 maggio 2026, 12:18

Calcio | Savona. La finale playoff contro il Vallescrivia affidata a Miraglia di Genova

Calcio | Savona. La finale playoff contro il Vallescrivia affidata a Miraglia di Genova

Sono state rese note le designazioni per le finali playoff di Promozione.

La gara valida per il primo posto tra Savona e Vallescrivia, pronta a garantire il salto in Eccellenza a patto dell'affermazione della Fezzanese negli spareggi nazionali, sarà diretta da Miraglia di Imperia.
A coadiuvarlo Bondi di Genova e Morbelli di Albenga.

Lo spareggio per il terzo posto nella graduatoria ripescaggi, tra Praese e Angelo Baiardo, è stato affidato invece a Ponzetto di Genova. Chiefalo di Savona e Monaci di Genova.
 

redazione

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