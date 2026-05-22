Calcio | Savona. La finale playoff contro il Vallescrivia affidata a Miraglia di Genova

Sono state rese note le designazioni per le finali playoff di Promozione.

La gara valida per il primo posto tra Savona e Vallescrivia, pronta a garantire il salto in Eccellenza a patto dell'affermazione della Fezzanese negli spareggi nazionali, sarà diretta da Miraglia di Imperia.

A coadiuvarlo Bondi di Genova e Morbelli di Albenga.

Lo spareggio per il terzo posto nella graduatoria ripescaggi, tra Praese e Angelo Baiardo, è stato affidato invece a Ponzetto di Genova. Chiefalo di Savona e Monaci di Genova.

