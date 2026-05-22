Calcio | Double a Noli per la Virtus Sanremese con la vittoria della Coppa Liguria: "Tutti sul pezzo dal primo minuto di questa stagione" (VIDEO)

Una stagione che fino a poche ore fa era "ottima" si è trasformata ufficialmente in "straordinaria". La Virtus Sanremese mette a segno uno storico "double" sollevando al cielo la Coppa Liguria di categoria, dopo aver già dominato e vinto il proprio campionato. In una finale intensa e combattuta sul campo di Noli contro una mai doma Lavagna 2.0, a decidere l'incontro è stato un autentico "missile" di Crudo che ha regalato la seconda coppa della storia del club in questa competizione.

Ai microfoni di SvSport, subito dopo i festeggiamenti in campo, il commento del dg Pino Fava, di mister Prunecchi e del direttore operativo Massimiliano Moroni: