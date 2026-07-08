Calciomercato | Nolese, mister Saccone ritrova Pittalis e Sciutto

Il comunicato biancorosso:
Parte con il botto la campagna acquisti della Nolese, che inaugura il proprio mercato assicurandosi due giovani attaccanti di grande prospettiva per il reparto offensivo.
La società biancorossa ha infatti definito gli arrivi di Alexandro Pittalis (classe 2005) e Luca Sciutto (classe 2006), entrambi provenienti dallo Speranza. Per Pittalis, nonostante la giovane età, anche una significativa esperienza maturata nella scorsa stagione nel campionato di Eccellenza con la maglia dell’Arenzano.
I due nuovi attaccanti condividono inoltre un percorso di assoluto valore: entrambi hanno conquistato il Campionato Juniores d’Eccellenza con la maglia del Legino, sotto la guida di mister Saccone, distinguendosi tra i protagonisti della vittoria.
Con questi due innesti la Nolese aggiunge qualità, entusiasmo e prospettiva al proprio reparto offensivo, confermando la volontà della società di costruire una squadra competitiva e ambiziosa in vista del campionato di Prima Categoria 2026/27.
La società dà il più caloroso benvenuto ad Alexandro e Luca, augurando loro una stagione ricca di soddisfazioni con i colori biancorossi.