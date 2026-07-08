Calciomercato | Siriu e Belvedere, linfa giovane per il centrocampo della San Francesco Loano

La San Francesco Loano ha aperto la mattinata con due nuovi annunci in vista del campionato 2026/2027. Il club rossoblù ha infatti annunciato gli arrivi dei centrocampisti Andrea Belvedere e Riccardo Siriu.

Belvedere, classe 2003, è cresciuto nel vivaio dell'Albenga prima di approdare al Finale, società con la quale ha disputato le ultime tre stagioni nel campionato di Promozione.

Ancora più giovane è Riccardo Siriu, nato nel 2007 e formatosi nel settore giovanile del Pietra Ligure. Nella scorsa stagione ha avuto l'opportunità di confrontarsi con il campionato di Eccellenza, iniziando così il proprio percorso nel calcio dei grandi.

La società rossoblù ha accolto entrambi con un caloroso benvenuto, augurando a Belvedere e Siriu una stagione ricca di soddisfazioni con la nuova maglia rossoblu.