Calciomercato, Legino. Ecco Monte e Di Bartolo, Campus promosso in Prima Squadra

Tre nuove giovani tessere del mosaico del Legino sono state confermate negli ultimi giorni dal sodalizio del presidente Carella.

Si parte da Marco Campus, centrocampista offensivo classe 2008_ dopo un percorso formativo nel settore giovanile del club, è stato aggregato alla prima squadra. Il giocatore sarà inserito nella rosa iniziale per il prossimo campionato, a conferma della volontà della società di valorizzare i profili cresciuti internamente.

È stato inoltre definito l’accordo con l’attaccante William Monte, classe 2006, con contratto valido fino a giugno 2026. Monte ha già maturato esperienze in prima squadra, tra cui l’esordio in Promozione con il Bragno. Nell’ultima stagione ha militato tra le fila del Celle Varazze in Eccellenza e dell’Albenga in Serie D.

Infine, si registra il ritorno di Enea Di Bartolo, esterno classe 2002, che rientra ufficialmente nella rosa del Legino fino a giugno 2026. Il giocatore ha fatto parte del vivaio societario per diverse stagioni e ha successivamente proseguito il proprio percorso in altre prime squadre, con l’ultima esperienza al Quiliano & Valleggia.