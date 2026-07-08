Calciomercato | Mallare, ci sono due nuovi lupi: sono Venturino e Caratti

La società Calcio Mallare comunica ufficialmente di aver concluso positivamente le trattative per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Giorgio Stefano Venturino e Tommaso Caratti, i quali si uniscono alla rosa della prima squadra in vista della stagione sportiva in corso.

Il pacchetto arretrato della compagine rossoblù viene rinforzato dall'arrivo di Giorgio Stefano Venturino, terzino classe 2003.

Giorgio ha completato l'intero percorso formativo all'interno del settore giovanile dell'A.S.D. Cairese fino alla categoria Juniores, per poi maturare le prime significative esperienze nel calcio dilettantistico, dapprima tra le fila dell'Aurora nel campionato di Prima Categoria e, successivamente, disputando tre stagioni consecutive con la maglia della Rocchettese.

Per quanto concerne il reparto di centrocampo, la società si assicura le prestazioni di Tommaso Caratti, mediano classe 2004. Anche Tommaso si è formato calcisticamente nel vivaio dell'A.S.D. Cairese, dove ha militato fino alla categoria Allievi, nel 2024 firma per la Rocchettese porta con sé fisicità e qualità!

La dirigenza del Calcio Mallare rivolge a entrambi i calciatori il più cordiale benvenuto, augurando loro il miglior percorso professionale all'interno del club e il raggiungimento dei traguardi sportivi prefissati per l'annata calcistica.