Calcio | Il Vado conferma il proprio colosso, Gulinelli ha firmato il rinnovo

Federico Gulinelli è stato uno dei grandi stakanovisti della lunga stagione del Vado. Il difensore centrale classe 2000 ha infatti collezionato 40 presenze e 2943 minuti giocati, numeri che rappresentano plasticamente la grande affidabilità e sostanza (forte dei suoi 195 centimetri di altezza) all’interno della formazione rossoblù.

Dopo la firma sul rinnovo, per Gulinelli non si tratterà della prima esperienza in Serie C: prima dell’approdo in Liguria, infatti, il centrale aveva già vissuto il professionismo con la maglia del Renate, confrontandosi con una categoria di alto livello.

Nel corso della sua carriera ha inoltre maturato una lunga esperienza in Serie D, vestendo le maglie di Inveruno, Castellanzese, Giana Erminio, Casatese e Sant’Angelo.