Calciomercato | Celle Varazze. Ancora un annuncio, in mediana c'è Emanuele Annaloro

Prosegue senza soste la costruzione del Celle Varazze in vista della prossima stagione. Dopo le conferme e l'innesto di Ghidotti, il club biancoblù aggiunge un altro tassello.
La società ha infatti ufficializzato il tesseramento di Emanuele Annaloro, centrocampista classe 2008 che arriva dal Sestri Levante. Nonostante la giovanissima età, il nuovo acquisto può già vantare diverse presenze in Serie D.
Nel comunicato ufficiale il club ha accolto così il nuovo centrocampista: "La società del Celle Varazze comunica ufficialmente il tesseramento di Emanuele Annaloro. Centrocampista moderno, classe 2008, Emanuele arriva in biancoblù potendo già vantare diverse presenze all'attivo in Serie D con la maglia del Sestri Levante. Un innesto di grandissima prospettiva e qualità per il nostro centrocampo. Tutta la famiglia del Celle Varazze ti dà il benvenuto. Pronto a dare tutto sul campo, Ema!"