Calcio | Imperia, ufficiale la conferma di Riolfo: al via anche il progetto scouting per i giovani talenti

Era nell’aria già dall’ultima giornata di campionato, (parole del neo presidente Giuseppe D'Onofrio) ma ora è arrivata anche l’ufficialità sui social del club di piazza d'Armi: l’Imperia Calcio ha confermato Giancarlo Riolfo alla guida tecnica della Prima Squadra per la stagione sportiva 2026/27. Una scelta nel segno della continuità, della programmazione e della volontà di proseguire un percorso costruito con lavoro, identità e ambizione. La società neroazzurra, ha, infatti deciso di dare seguito al progetto tecnico avviato insieme al tecnico, condividendone valori, visione e obiettivi per il futuro.

Ma le novità in casa Imperia non finiscono qui. Il club ha annunciato anche l’avvio di un importante progetto di scouting dedicato alle giovani promesse del territorio. Nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 giugno, lo storico stadio Stadio Nino Ciccione ospiterà il primo di una serie di stage tecnici rivolti ai calciatori delle annate 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di individuare e valorizzare giovani profili di prospettiva, pronti a entrare nel vivaio neroazzurro o nell’orbita della Prima Squadra. I ragazzi avranno così l’opportunità di mettere in mostra le proprie qualità sotto l’osservazione dei quadri tecnici del club, nell’ottica di un costante potenziamento sia del Settore Giovanile sia della rosa principale.

Per partecipare alle selezioni sarà necessario presentare obbligatoriamente il nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza e il certificato medico di idoneità agonistica in corso di validità. Per informazioni e iscrizioni, la società invita a monitorare i propri canali social e a contattare i seguenti indirizzi e-mail: segreteria@ssdimperiacalcio.it e settoregiovanile@ssdimperiacalcio.it.