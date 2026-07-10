Calciomercato | Celle Varazze, chiusa l'operazione Turone

Il nome di Filippo Turone è stato tra i primi a circolare per il nuovo corso del Celle Varazze.

Da stamattina l'operazione è diventata ufficiale, come comunicato dal club biancoblu:

"Il Celle Varazze è lieto di annunciare l’arrivo di Filippo Turone, centrocampista classe 2003, reduce dall’esperienza in Serie D con la Cairese. Cresciuto con qualità, personalità e dinamismo, Turone arriva per rinforzare la mediana biancoblù con corsa, intensità e spirito di sacrificio.

Giocatore duttile e affidabile, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della squadra e ad affrontare con entusiasmo questa nuova sfida con i nostri colori.

Benvenuto Filippo, ti auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni".