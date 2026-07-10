Calciomercato | La San Francesco Loano cala l'asso per il centrocampo, ufficiale l'arrivo di Luca Colantonio

La San Francesco Loano piazza un bel colpo per il centrocampo rossoblu.
In cabina di regia ci sarà infatti Luca Colantonio.
L'arrivo all'Ellena del centrocampista ponentino è stato annunciato pochi minuti fa:
"L' Asd S.F. Loano annuncia con immenso piacere il tesseramento di Luca Colantonio per la stagione sportiva 2026/2027.
Centrocampista di grande esperienza e personalità, Luca vanta più di 200 presenze in serie D vestendo le maglie di Argentina Arma, Sanremese Calcio, Fiorenzuola, Derthona, Imperia Calcio, Stresa Vergante e US Albenga. Nel 2024 passa allo Sporting Taggia dove affronta per i successivi due anni il campionato di Eccellenza.
Leadership, fisicità e qualità: caratteristiche che andranno a completare e arricchire la mediana rossoblu.
A Luca, dandogli un caloroso benvenuto nella famiglia rossoblu,auguriamo nuove e importanti soddisfazioni".