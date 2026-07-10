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Calcio | 10 luglio 2026, 18:58

Calciomercato | Arrivano le prime ufficialità dal Pietra Ligure, si parte con ben dodici conferme

Calciomercato | Arrivano le prime ufficialità dal Pietra Ligure, si parte con ben dodici conferme

Non ci sarà nessuna rivoluzione nell'estate calcistica del Pietra Ligure.

Anzi, in attesa degli annunci di Erald Balla e Gianmarco Insolito, la società biancoceleste ha dato il via libera alla conferma di ben dodici giocatori.

La continuità parte dalla retroguardia con il parco portieri: restano infatti sia Francesco Vernice sia Mattia Duberti, una coppia di estremi difensori di assoluti affidamento per la categoria.

Nel reparto difensivo spiccano i rinnovi dei centrali Giacomo Gasco e Mirko Ravoncoli, mentre sulla corsia sarà garantita la spinta di Omar Leo e di Elia Iorio.

La diga mediana rimarrà nelle redini di Tommaso Odasso, Giuseppe Giglio e Amin Fatnassi.

Sulla trequarti avanti con l'imprevedibilità e la freschezza di  Gabriele Insolito e di capitan Edoardo Rovere, mentre non mancherà nel cuore del reparto offensivo il contributo di Enrico Dominici.

Redazione

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